Hollywood de Vâlcea: Primăria din Măldărești a dat 300.000 de euro pentru ca numele comunei să fie scris cu litere uriașe pe un deal (FOTO)

Ion Bociog, primarul comunei vâlcene Măldăreşti, a dat 300.000 de euro pentru ca numele localității să fie scris cu litere uriașe pe unul dintre dealuri. În preț a intrat și un refugiu turistic. Acesta nu are lumină, deși pe acoperiș sunt amplasate trei panouri solare, informează

Primarul din Măldăreşti, nervos când e întrebat despre ”investiție”

Primarul Ion Bociog s-a arătat extrem de deranjat când Digi24 l-a întrebat despre această ”investiție”.

Ion Bociog: Nu știu ce să vă spun acum. Eu am făcut proiectul, proiectul a fost pe fonduri europene, l-am achitat. Dar de ce mă anchetezi acuma pe mine, că am primit, că am făcut. Ce vrei?

– Voiam să vă întreb câți bani ați folosit…

– Auzi, da nu mă întreba sâmbăta. Vii luni la birou și ma întrebi dacă vrei. Am folosit toți banii. Dacă vrei să mă anchetezi vino cu unu de la DNA, nu așa că ești tu acum dispusă să mă…

– Domnule primar…

– Hai, pa. Ai înțeles? Atât.

Potrivit unui afiș, ”investiția” a fost începută în 2014 și finalizată în 2020.