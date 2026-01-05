B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Horațiu Potra cere eliberarea din arest. Am aflat ce le va spune magistraților Curții de Apel București

Horațiu Potra cere eliberarea din arest. Am aflat ce le va spune magistraților Curții de Apel București

Ana Maria
05 ian. 2026, 09:26
Horațiu Potra Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Horațiu Potra cere eliberarea din arest. De ce spune că măsura arestului este disproporționată
  2. Cum au răspuns instanțele cererilor formulate până acum
  3. Horațiu Potra cere eliberarea din arest. Ce demersuri pregătește apărarea dacă instanța menține arestul
  4. Când ar putea începe procesul în dosarul tentativei de lovitură de stat

Horațiu Potra cere eliberarea din arest. Liderul mercenarilor face un nou demers în justiție pentru a scăpa de arestul preventiv. Liderul grupării de mercenari va ajunge în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București, unde va susține că revenirea sa în țară demonstrează că nu a avut intenția de a fugi de răspunderea penală.

Horațiu Potra cere eliberarea din arest. De ce spune că măsura arestului este disproporționată

Surse apropiate dosarului arată că Horațiu Potra va invoca faptul că el, alături de fiul și nepotul său, sunt singurii inculpați din dosarul tentativei de lovitură de stat care se află încă în pușcărie. Acesta va argumenta că decizia de a accepta extrădarea rapidă din Dubai ar trebui să fie interpretată ca o dovadă clară a disponibilității sale de a colabora cu anchetatorii, potrivit Antena 3 CNN.

Cum au răspuns instanțele cererilor formulate până acum

Horațiu Potra se află în spatele gratiilor de aproape două luni, după aducerea sa în România din Emiratele Arabe Unite. Până în prezent, toate solicitările sale privind înlocuirea arestului preventiv au fost respinse de magistrați, inclusiv contestația formulată împotriva mandatului de arestare emis anterior în lipsă.

Horațiu Potra cere eliberarea din arest. Ce demersuri pregătește apărarea dacă instanța menține arestul

În situația în care Curtea de Apel București va decide din nou menținerea măsurii preventive, avocații lui Horațiu Potra sunt pregătiți să ducă cazul la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Apărarea ia în calcul solicitarea arestului la domiciliu sau, într-o variantă considerată favorabilă, aplicarea controlului judiciar, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri.

Când ar putea începe procesul în dosarul tentativei de lovitură de stat

Aceasta este prima apariție a lui Horațiu Potra în acest an în fața judecătorilor Curții de Apel București. Următorul termen este stabilit pentru data de 26 ianuarie, când Potra va fi judecat în același dosar cu fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și cu alți 20 de mercenari inculpați.

La acel termen, instanța urmează să decidă dacă rechizitoriul va fi validat și dacă dosarul va intra oficial în faza de judecată.

