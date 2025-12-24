Horațiu Potra rămâne în arest de sărbători. Instanța i-a refuzat cererea de eliberare mercenarului lui Georgescu

Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân după gratii pentru încă 30 de zile, după ce solicitările lor pentru o măsură mai blândă au fost respinse de Instanța supremă.

Potra, după gratii și de sărbători

Cei trei au încercat să îi convingă pe magistrați să fie lăsați în arest la domiciliu sau în stare libertate, însă fără succes. Solicitările lor au fost respinse de către magistrații Instanței supreme, care au fost de acord cu procurorii că cei trei reprezintă pericol public și trebuie să rămână după gratii.

Potra, fiul și nepotul său vor putea cere o eventuală eliberare la finalul lunii ianuarie. Mercenarul, împreună cu fiul său, Dorian, și nepotul Alexandru se află în acest moment încarcerați la Penitenciarul Rahova.

Ce acuzații i se aduc mercenarului lui Georgescu

Horațiu Potra a fost arestat preventiv încă din 21 noiembrie pentru tentative de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și al materiilor explozive. Aceeași măsură a fost luată și pentru fiul și nepotul mercenarului lui Georgescu.

Potra a fost adus în țară din Dubai în 20 noiembrie, după ce a acceptat să se întoarcă voluntar, accelerând astfel procedurile de aducere în țară, în condițiile lipsei unui acord de extrădare între România și Emiratele Arabe Unite.

Liderul mercenarilor a fost trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, acuzați de infracțiuni grave vizând destabilizarea României.

Procurorii au prezentat în rechizitoriu că, pe 7 decembrie 2024, imediat după decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale, Georgescu s-a întâlnit în condiții clandestine cu Potra, la un complex de echitație din Ciolpani, Ilfov. Se susține că mercenarul a sprijinit campania electorală și a desfășurat activități de recrutare și instruire paramilitară.

Procurorii afirmă că, la acea întâlnire, au discutat un plan conform căruia mercenarul şi persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfăşoare acţiuni violente cu caracter subversiv, pentru a deturna manifestaţiile paşnice de la vremea respectivă.