Horia Constantinescu (ANPC), despre incendiul de la Ferma Dacilor: Nu mă consider vinovat cu absolut nimic. Am fost și la Notre Dame și aș vrea să cred că nu a ars din cauză că am vizitat această catedrală

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Notre Dame, și-a apărat decizia de a promova produsele de la Ferma Dacilor printr-o postare din luna octombrie și spune că nu se consideră vinovat pentru , transmite .

„Nu mă consider vinovat cu absolut nimic”, spune Horia Constantinescu

Oficialul spune că prin postarea din octombrie a „promovat un produs românesc, nu structura de cazare, ci nişte jumări”

„Nu mă consider vinovat cu absolut nimic (…). Am fost şi la Notre Dame, de exemplu, şi aş vrea să cred că nu a ars din cauză că am vizitat această catedrală (…) Acolo au făcut reclamă foarte mulţi colegi, inclusiv ai dvs, şi nu cred că ar trebui în bloc să ne gândim la o părăsire a teritoriului României, într-o variantă de excomunicare, inclusiv religioasă”, a declarat Horia Constantinescu, vineri, într-o conferință de presă.

Șeful ANPC: „Nu demisia iau în calcul, sihăstria la un moment dat mă gândesc”

Horia Constantinescu a spus că nu ia în calcul să demisioneze.

„Nu demisia iau în calclul, sihăstria la un moment dat mă gândesc, în virtutea celor întâmplate, să mă duc în vârf de munte să rămân acolo”, a adăugat șeful ANPC.

Directorul general al ANPC, Paul Anghel, l-a completat: „Eu am încercat de câteva ori să îl chem la Athos împreună cu mine, dar nu a vrut să meargă, probabil că sihăstria vrea doar pe teritoriu naţional, nu vrea să îşi depăşească limitele astea”.