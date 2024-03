Horia Constantinescu nu a demisionat de la ANPC: „Trebuie să mă asigur că lucrurile începute continuă. Nu putem face o paralelă între predarea unui mandat de demnitar cu cea a predării unei camere de hotel” (VIDEO)

Horia Constantinescu a precizat, joi, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, că nu a demisionat din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor ca urmare a faptului că a fost desemnat de PSD să candideze la Primăria Constanța, ci că ia în calcul demisia.

Horia Constantinecu nu a demisionat de la șefia ANPC

„Există o singură postare, cea în care am spus că voi demisiona. Faptul că voi demisiona nu înseamnă că am demisionat astăzi dimineață la 5, când am scris mesajul, ci că iau în calcul în mod normal demisia, în urma desemnării mele candidat pentru funcția de primar al orașului Constanța. Am de predat mai multe proiecte. Trebuie să mă asigur că lucrurile începute continuă. Nu putem face o paralelă între predarea unui mandat de demnitar public cu cea a predării unei camere de hotel, lăsând cheia la recepție. De aceea am spus că voi demisiona, dar, bineînțeles, după ce duc la bun sfârșit toate etapele în această direcție”, a declarat șeful ANPC.

Horia Constantinescu: Acțiunea vizând comerțul cu carne de pasăre înainte de a ști că voi fi desemnat

Întrebat dacă posibila demisie a fost accelerată de episodul cu carnea de pasăre, șeful ANPC a spus: „Nu a fost absolut deloc accelerată de acest episod. Era luată în calcul pentru desemnarea despre care am vorbit mai devreme. Acțiunea noastră vizând comerțul cu carne de pasăre în România a început cu mai mult timp înainte, chiar înainte de a ști măcar că voi fi desemnat, așa că nu au absolut nicio legătură”.

„Susțin în continuare cu tărie că există două situații ce țin de acțiunea noastră, și anume depistarea unor loturi de produse contaminate cu salmonella ale unor producători și, de asemenea, situația celebrului deja pui galben, prin care unii dintre comercianți, unii dintre aceștia, încearcă ”, a adăugat Horia Constantinescu.