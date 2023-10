Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 1 – 7 octombrie 2023 / Urmează o perioadă în care trebuie să alegem dacă vrem să fim pradă sau vânător (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 1 – 7 octombrie 2023. Invitata ei specială a fost Monica Tatoiu.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 1 – 7 octombrie 2023

„Aspecte foarte interesante săptămâna următoare și zilele trecute, de asemenea. Vor fi urmate de un mesaj foarte semnificativ. Știm deja, am avut o lună plină de mare forță, care ne-a vorbit pe undeva despre ideea de a fi cât mai consecvenți în ceea ce facem, de a observa cu mare atenție descărcările carmice care au loc, de a ne poziționa, respectiv repoziționa față de anumite persoane și de a ne hotărâ dacă alegem să fim persoana care suferă sau persoana care ia atitudine, pradă sau vânător. Câteva zile în care semnificația de bază are legătură cu ceea ce există deja undeva în noi, ceva ce trebuie descoperit, redescoperit, pus în practică. Avem o configurație foarte interesantă zilele acestea, o configurație iod, care vorbește despre faptul că trebuie să discernem foarte clar între acele zone în care am ales să fim pasivi pe undeva, să nu luăm atitudine și acele zone în care am fost extraordinar de activi și acum universul ne recompensează”.

Berbec

Multă concentrare acum, multe lucruri se descarcă prin activitate. Persoanele energice în această perioadă au tendința să fie suprasolicitate, iar persoanele pasive, care nu sunt atât de agitate au tendința să se simtă lăsate deoparte, să intre în defensivă. Atunci se cere o balanță, nici cei care suntem prea activi nu este bine să rămânem așa pentru că putem să avem accidente la propriu, accidente casnice, de toate timpurile, să ne uzăm sănătatea, dar nici cei care sunt mai inactivi nu e bine să rămână așa pentru că pot intra într-o depresie. Dincolo de această lună plină, de configurația iod care arată că trebuie să ne gândim foarte bine zilele acestea ce ne dorim sufletește pentru că este o perioadă în care dacă motorul care este sufletul nu este bine poți să ai orice, pentru nativii Berbec este important zilele acestea să înțeleagă unde este conflictul de bază.

Taur

Devine delicat modul în care pot să își folosească energia, pentru că cu două planete ale spiritualității, Jupiter și Uranus în semnul lor, oricât de pragmatici ar fi chiar și taurii care au doar soarele în taur și restul planetelor pot fi în alte zodii, tot există o notă de pragmatism, și atunci ei se văd scindați. Energia nu știe unde să se ducă, ori se duce pe zona concretă, și totuși aceste planete Jupiter și Uranus în semnul lor, îi trag foarte agresivi către partea asta spirituală, fie vor să ajute oamenii, fie vor să se ducă și pe activități spirituale. Este foarte greu pentru că au foarte multe responsabilități pentru cei din jur. Se simt responsabili într-un mod incredibil față de diverse persoane care le-au intrat pe sub piele cum se spune.

Gemeni

În acest moment se dă o luptă, avantajul vine de la acest Soare și Marte în balanță care ajută într-un fel cu apariția unor persoane care pe undeva sunt ca un fel de adrenalină pentru Gemeni în perioada asta, îi dirijează, elemente pe specific Yang mai mult, fie bărbați, fie persoane mai tonice, mai voluntare. Uranus și Jupiter pe casa credinței, gemenii nu au cum să nu fie pe zona spirituală cu Uranus și cu Jupiter chiar pe casa credinței. Există tenta aceasta mercuriană despre care se tot vorbește cum că Gemenii ar fi superficiali din cauza acestui Mercur, dar planetele spiritualității, Neptun, Jupiter, Saturn, Pluto, sunt semne foarte spirituale și foarte profunde atunci a avea doar Soarele în Gemeni nu înseamnă că ești superficial dacă ai planetele profunzimii. Gemenii se înhamă la ceva special spiritual.

Rac

Această lună plină pe axa Berbec-Balanță le-a ridicat următoarea problemă: o lună plină foarte asertivă, o lună dură care a avut tendința să fim mai impulsivi, mai asertivi, mai ales cei care se știu cu anumite aspecte pe zona asta din naștere. Un fel de laitmotiv al acestei luni pline, preferi victimă sau vânător. Cu toții ne-am dat seama într-un anumit domeniu că nu vrem să fim victime sau dimpotrivă, că acceptăm să fim victime. Nativii rac ar trebui să știe deja cam cum au casele pentru a înțelege unde au fost provocațid e această lună plină. Se ridică anumite conflicte în această perioadă.

Leu

Este foarte important să înțeleagă că misiunea lor carmică este într-o casă destul de dură, casa Scorpionului. Pe undeva trebuie să simtă unde le este misiunea. Nu este atât de evident ca la alte zodii. Unde ar putea fi greșeala nativilor leu? În faptul că pot fi supărați pe anumite lucruri care sunt mai superficiale. De exemplu cu Pluto pe casa a șasea, Leii sunt supărați că nu mai sunt în centrul scenei, pentru că se sacrifică pentru ceva. Unii muncesc foarte mult, printr-un context de împrejurări, și nu le sunt recunoscute meritele pentru specificul casei a șasea. Leii sunt tulburați de acest aspect dar nus e mai uită la esență.

Fecioară

Problema se pune în felul următor, cu ce le-a greșit alții lor cred că deja știu, pentru că Fecioarele sunt foarte bune precum niște detectivi în a identifica ce hibe au ceilalți. Problema se pune acum pentru nativii fecioară cu ce este puțin supărat universul în anumite situații în care poate puteau să facă mai mult și nu au făcut, poate nu s-au pus la adevărata lor valoare și poate nu au reușit să atingă acest potențial. Este o perioadă înc are pentru ei potențialul este foaarte important și acest val carmic le cere să se înțeleagă în profunzime.

Balanță

Sunt foarte preocupați nativii Balanță de ceea ce înseamnă raportare la cei din jur într-un mod în care vor observa cine îi ajută și cine nu îi ajută. Există un domeniu în care au nevoie de ajutor în această perioadă. Ei încep să facă un bilanț. Nu trebuie să facem lucrurile la întâmplare. Trebuie să aibă o logică, o chintesență. Tu poți să faci ceva pentru că vrei să fii ceva ce se poartă, dar dacă sufletul nu te susține…

Scorpion

Sunt foarte solicitanți și atunci perioada aceasta are un mesaj carmic: mare atenție acolo unde voi sunteți tranșanți există riscul ca și persoanele acelea să fie tranșante. Scorpionii nu trebuie să permită oricui să fie tranșant în această perioadă. Se poate uita la televizor o anumită persoană și să spună, deci se poate să fiu tranșant. Nu așa, trebuie să fim solicitanți sau putem să cerem doar acolo unde și noi am dat. Aici este o evaluare pe care scorpionii o au de făcut. Există și dușmănii secrete în această perioadă. Sunt persoane care îi pot supăra. Trebuie să fie foarte ateni să vadă până unde pot merge. Se produc foarte multe rupturi în această perioadă la nivel energetic.

Săgetător

Au tot felul de energii care vin din zona relațiilor apropiate, a iubirii, de semne de întrebare, de exclamare. Puțină lume știe că și dacă te concentrezi un pic să stai tu cu tine, să scrii ceva, să desenezi ceva, să îți auzi propriile gânduri, tu poți să ai zece astrograme, zece răspunsuri la întrebări pentru că ești tu cu tine și poți să îți culegi și singur informația din astralul superior, dacă ești coordonat și armonios. Munca noastră acum este cum să fim armonioși. Săgetătorii nu pierd energie în această perioadă decât prin prisma persoanelor cu care au intrat haotic în relații.

Capricorn

O concentrare foarte mare pe zona socio-profesională, dar Capricornii nu încetează să își pună întrebarea oare de ce atâta transformare? Această implicație majoră cu care vin și Pluto și Neptun pe ultimul grad vorbește despre faptul că Universul ne testează sub multe aspecte, pe iubire necondiționată cu Neptun pe grad anaretic, pe tăierea iluziilor pe Saturn și Neptun în Pești, pe descoperirea și descifrarea potențialului carmic cu Pluto pe grad anaretic. Cum să ieșim din iluzie? Tot se întreabă capricornii oare de ce am pățit eu asta, pentru că ei au trecut prin lucruri foarte dure în ultima perioadă.

Vărsător

Există un soi de disconfort pe care îl ai cu Saturn și cu Pluto chiar în cuspida zodiei tale. Pe de o parte Pluto pe casa a 12-a vorbește despre resentimente, răzmeriță faptul că nu ai liniște, când să stai și tu liniștit apare ceva, oameni care te provoacă, care au așteptări de la tine și cu Saturn pe casa a doua practic la fel, tot felul de responsabilități materiale. Muncă, destul de multă muncă, fac ceva avere dar cu muncă. Întrebarea care se pune în această periaodă este unde este sufletul,c el care îmi dă bucuria de viață. El este acolo unde este Neptun , pe gradul acela anaretic, care ne spune nu mai aveți timp de destinele altora. Chiar dacă trebuie să îi ajutați când sunt în nevoie. Gândește-te la tine, în primul rând.

Pești

Întrebarea care se pune este, pot fi dezamăgiți, pot fi confuzii în această perioadă? Răspunsul este da. De unde ar vebi această confucie? Cu planeta războiului în zodia justiției, adică cu Marte în Balanță cu siguranță sunt niște lupte pentru justiție, cu siguranță se dă o bătălie. Nativii pești care au o extrasensibilitate în această perioadă cu Saturn și Neptun în semnul lor au un grad de acuratețe în a dibui orice nedreptate, orice persoană care lis e adresează nedrept. Ei lucrează foarte mult la aura lor în această perioadă, au un soi de vibrație, de extensie aurică fantastică.