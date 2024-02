Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 11 februarie-17 februarie: „Este o perioadă în care eforturile nativilor taur sunt recompensate” (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 11-17 februarie 2024. Invitatul Alinei Bădic a fost Eugen Mîrtz.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 11 februarie-17 februarie

„Aspecte astrale de mare forță, o lună nouă cu totul și cu totul deosebită care ne va impacta destul de mult prin aspectele pe care le face cu Uranus. Vom observa că sunt multe situații cu care ne vom confrunta, cu care ne vom intersecta, mai exact și multe persoane, de asemenea, care vor avea un cuvânt de spus în viața noastră. Soarele poartă și el un simbol aparte zilele acestea. Ne pune puțin pe gânduri din punctul de vedere al modului în care ne raportăm la cei din jur. Este o perioadă care încă se află sub dominanta aceasta a intrării lui Pluto în semnul Vărsătorului, unde va sta până în 2043. Un Pluto care se pare că are un cuvânt de spus destuld eimportant. El vine să ne învețe cum să fim unici, cum să ieșim în evidență într-un mod în care nici prin cap nu ne-a trecut până acum să ieșim în evidență, un Pluto care vorbește despre umanitate, umanitarism, generozitate, forță. O perioadă care nu îi favorizează pe cei egoiști, pe cei care au învățat să funcționeze de sine stătător șic are nu vor să interacționeze cu cei din jur”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii.

Berbec

Este o lună nouă care vorbește despre șansa de a ne reorienta ca nativi către idealuri de mare forță. Trebuie să înțeleagă exact cu ce fel de persoane, oricum oamenii își vor arăta adevărata lor față către nativii berbec în această perioadă, ei trebuie să selecteze și să aleagă doar acele persoane cu care pot colabora pe idealuri înalte sau care le corespund pe idealurile lor înalte. Este o perioadă în care nativii berbec nu prea mai pot funcționa, cum bine știm că lor le place, de sine stătător.

Taur

Această lună nouă are o simbolistică cu totul și cu totul specială, având loc pe o casă de pământ, pe casa Capricornului. Trebuie să fim atenți să ne dăm seama unde vrem să ajungem din punct de vedere profesional. Este o perioadă în care eforturile nativilor tauri sunt recompensate. Vom vedea foarte mulți nativi tauri care au câștigat mult în maturitate în ultima perioadă, reușite incredibile, grație muncii susținute. Nativii taur poate mai mult decât orice altă zodie au materializat intenții. Au înțeles că degeaba ești idealist dacă nu pui în practică.

Gemeni

Putem vorbi despre o revenire la realitate, avem o conjuncție foarte puternică, un Venus-Marte destul de impozant aș spune, pe final de Capricorn. Aici, sectorul guvernat de Saturn este un sector în general foarte foarte special. Este cel care invită la perseverență, la structurare, la obiectivitate, la lucruri făcute cu tot simțul acesta al răspunderii și vorbește și despre conservarea energiei. Aceste planete pot consolida anumite proiecte, proiecte în care se presupune că gemenii au ajuns la maturitate pentru că această conjuncție Venus-Marte se află pe casa Scorpionului.

Rac

Cu o lună nouă pe o casă de apă și pe un semn de aer, racii trebuie să înțeleagă că tot ceea ce simte de comunicare, dacă nu se face și într-o manieră în care comunici ceva emoțional de mare intensitate s-ar putea să fie nevoie să comunice un lucru într-o intensitate cu totul și cu totul specială. Racii sunt foarte atipici în această perioadă. Nici nu mai seamănă cu nativii rac, practic, din punctul de vedere al vibrației. Ei au fost foarte mult modificați de prezența lui Pluto în semn opus. Au avut multe valențe de scorpion. Acum Pluto intră pe o casă dificilă.

Leu

O lună nouă care are loc în semn opus și care vi se adresează din toate punctele de vedere pentru că, evident este un fel de oglindă, ca și când ați vedea ceva într-o oglindă. Este vorba despre un fel de situație care pe undeva vă scoate ochii, o invitație de a evalua interiorul dar prin prisma unor lucruri care pot deveni neplăcute legate de exterior.

Fecioară

De ceva vreme tot discută și vorbesc cu acest Saturn în semn opus și cu neptun. Dificilă perioada pentru că dacă pentru lei pot fi anumite persoane, anumite dușmanii care se strâmbă la ei din oglindă, pentru nativii fecioară este mai dificil. Aici este vorba despre culpă, despre senzația în care fecioarele se pot simți vinovate. Apar tot felul de zone în care li se pare că s-au iluzionat, că pe undeva nu au ieșit în câștig. Momente importante din viața fecioarelor se cer reanalizate, dar și cu ajutor din exterior. Nu le realizați dumneavoastră singuri. S-ar putea să fiți victimele tristeții sau supărării și să nu vedeți oboiectiv.

Balanță

Se schimbă un mod de a vedea lucrurile. Are loc pe o casă a creativității într-un context în care balanțele sunt foarte solicitate și muncesc foarte mult cu saturn și neptun pe casa serviciului, la locul de muncă. Dacă pentru nativii fecioară spuneam este foarte importantă această zonă, senzația asta de culpă, pentru Balanțe vorbim despre oportunitate și vorbim despre faptul că ei se îmbogățesc, încep să vadă rezultatele eforturilor lor din ultima vreme, vor fi mult mai recompensate acele balanțe care nu au dormit noaptea pentru că au vrut să se reinventeze, să aibă mai multă creativitate.

Scorpion

Această lună nouă vorbește despre un potențial foarte semnificativ, . Are loc pe o casă a finalităților, pe casa a 4-a, Casa Racului. Se descarcă ceva karmic în viața scorpionilor. Ei înțeleg foarte multe lucruri legate de zona pe care o au de vindecat în zona pe care o au de vindecat mai ales în raport cu oamenii la care țin. Sunt ajutați de către destin să se alinieze cu misiunea lor în plan personal. Avem și o misiune în plan personal, nu vorbim doar despre o misiune generală.

Săgetător

Vorbeam despre o legătură foarte puternică care există în această perioadă cu Universul și ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru nativii Săgetător este important să facă efectiv un bilanț al lucrurilor și situaților care se întâmplă în jurul lor, ca și când ar fi regizori și ar face un film. Saturn și Neptun se găsesc în Pești, dar pe casa a 4-a, tot pe casa finalităților pentru ei. Pentru nativii săgetător este un moment important în care se reface structura vieților anterioare. Până în 2026 se tot învârtește în jurul lor un fel de energie karmică care îi corelează cel puțin cu ultima viață.

Capricorn

Simt că ceva important urmează să se întâmple, în sensul bun al cuvântului. Au trecut prin foarte multe experiențe în ultima vreme. Au avut și multe proeicte dar au fost și multe lucruri cărora chiar a trebuit să le dea drumul. Aș spune cam 80% au devenit nativii Capricorn conștienți de modul înc are se pot vindeca. Provocările au fost de necontestat, cu Pluto în semn pe ultimele grade, în ultima perioadă. Ei au vorbit cu ei înșiși în oglindă, au devenit mentori pentru ei înșiși.

Vărsător

Au foarte multe lucruri de investigat, de înțeles, de mentalizat. Câteva zile total diferite de zilele obișnuite, o conexiune foarte puternică cu universul, cu atâtea planete în semnul dumneavoastră, energii karmice intens transformatoare. Multe lucruri pe care le-am blocat până acum cu această lună nouă în Vărsător și cu Plutp în Vărsător își reintră pe făgașul lor. S-ar putea să se deblocheze ceva. O să observați că zonele în care au fost blocaje acum începeți să aveți o incredibilă ascensiune. Este o perioadă de identificare din punct de vedere psihologic a blocajelor.

Pești

Foarte importante sunt lucrurile care se întâmplă și cărora le găsiți un sens pozitiv, exclusiv pozitiv. Este o perioadă de schimbare emoțională, psihologică, toate crizele prin care trece omenirea în acest moment sunt experimentate într-un mod foarte special de către Pești. Au acum un fel de variantă pe care puțină lume o înțelege de a intui ceea ce urmează să se întâmple, de a simți, de a da drumul lucrurilor.