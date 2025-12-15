B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Motivul pentru care hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va mai fi construit în acest an. Doar în pandemie a mai fost sistată lucrarea

Motivul pentru care hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va mai fi construit în acest an. Doar în pandemie a mai fost sistată lucrarea

Ana Maria
15 dec. 2025, 11:49
Motivul pentru care hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va mai fi construit în acest an. Doar în pandemie a mai fost sistată lucrarea
Foto: Captura video YT
Cuprins
  1. Temperaturi neobișnuite pentru luna decembrie
  2. Hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu se va mai construi. Care este impactul asupra turismului local
  3. Cum au reacționat organizatorii la vestea că hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu se va mai construi
  4. Care este istoria hotelului de gheață de la Bâlea Lac

Hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va mai fi construit în acest an. Temperaturile sunt neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii decembrie, ceea ce împiedică formarea gheții necesare. Din cauza acestui fenomen, faimosul hotel de gheață de la Bâlea Lac nu va mai fi ridicat. Decizia afectează oferta turistică sezonieră și organizatorii locali.

Temperaturi neobișnuite pentru luna decembrie

Climatologii au observat o creștere semnificativă a temperaturilor în ultimele săptămâni, ceea ce a dus la o lipsă de gheață la Bâlea Lac. În mod normal, în această perioadă a anului, temperatura ar trebui să fie sub zero grade Celsius, asigurând formarea gheții necesare pentru construcția hotelului.

Cu toate acestea, schimbările climatice globale au adus un val de căldură neobișnuită, care pun în pericol nu doar construcția hotelului de gheață, ci și alte activități de iarnă din regiune.

Hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu se va mai construi. Care este impactul asupra turismului local

Decizia de a nu construi hotelul de gheață în acest an are un impact semnificativ asupra economiei locale, care depinde în mare măsură de turiștii atrași de acest obiectiv sezonier unic. Hotelul de gheață atrage anual mii de vizitatori, contribuind substanțial la veniturile din turism din regiune.

Fără acest punct de atracție, pensiunile și restaurantele locale se așteaptă la o scădere a numărului de turiști, ceea ce ar putea duce la pierderi economice considerabile.

Doar în perioada pandemiei a mai fost sistată construcția acestui hotel. Primul hotel de acest gen a fost construit în urmă cu 20 de ani, potrivit Știrile Pro TV.

Cum au reacționat organizatorii la vestea că hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu se va mai construi

Organizatorii evenimentului au declarat că sunt dezamăgiți de situație, dar pun siguranța vizitatorilor și a angajaților pe primul loc. Aceștia colaborează îndeaproape cu autoritățile locale pentru a găsi soluții alternative care să compenseze lipsa hotelului de gheață.

Autoritățile locale au anunțat că vor încerca să sprijine sectorul turistic prin promovarea altor atracții și activități de iarnă disponibile în regiune.

Care este istoria hotelului de gheață de la Bâlea Lac

Hotelul de gheață de la Bâlea Lac este o atracție unică în România, construită anual din blocuri de gheață extrase din lacul înghețat. Fiecare ediție a hotelului are o tematică diferită, care atrage atenția atât turiștilor din țară, cât și din străinătate.

Acesta este unul dintre puținele hoteluri de gheață din lume și a devenit un simbol al inovației și creativității în turismul montan românesc.

