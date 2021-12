Hunedoara va avea și un stadion nou, și o bază sportivă la standarde actuale, spune primarul Dan Bobouțanu: „Numărul copiilor care s-au înscris la secția de fotbal s-a dublat” (GALERIE FOTO)

Consiliul Local Hunedoara a votat, joi, în unanimitate, pentru predarea unui nou amplasament din actuala bază sportivă către Compania Națională de Investiții, iar primarul Dan Bobouțanu a precizat că inițiativa autorităților locale pentru realizarea unui nou stadion nu se va rezuma la construirea unei arene moderne, ci va presupune o întreagă bază sportivă la standardele actuale.

Hunedoara va avea și un stadion nou, și o bază sportivă la standarde actuale, spune primarul Dan Bobouțanu

Consilierii locali au votat pentru predarea vechiului teren din zgură din apropierea actualului stadion, urmând ca în această zonă să fie amenajat un teren de fotbal de dimensiuni omologate UEFA ŞI FRF (105 m lungime, 68 m lăţime) cu instalaţie de nocturnă, tribune pentru 500 de spectatori, vestiare, parcare pentru autoturisme şi autocare.

Proiectul prevede și amenajarea unui teren multifuncțional (trasat pentru minifotbal, handbal, baschet şi tenis), dar și ridicarea unei clădiri administrative în care vor fi amenajate şi vestiare pentru sportivi.

„Încă de când am anunţat că dorim un stadion nou la Hunedoara am menţionat că, de fapt, ne dorim modernizarea întregii baze sportive. E drept, atenţia publicului a fost atrasă de stadionul în sine. Pe lângă stadion, e nevoie şi de terenuri pentru antrenament dar şi de un teren omologat care să găzduiască partide de fotbal amicale sau meciuri disputate de echipa a doua precum şi de echipele de juniori. Într-un singur an, numărul copiilor care s-au înscris la secţia de fotbal a clubului aproape că s-a dublat, ajungând acum la 250”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Pentru ca numărul copiilor care se înscriu la fotbal să crească în continuare este nevoie și de infrastructura necesară, a explicat edilul.

„Ne dorim să crească în continuare, dar pentru asta avem nevoie şi de infrastructura necesară. Am găsit înţelegere la Compania Naţională de Investiţii şi sper ca mini-stadionul de pe vechiul teren de zgură să apară în acelaşi timp cu noul stadion mare, cel pentru care acum e aproape de finalizare studiul de fezabilitate. Anul viitor dorim să aducem îmbunătăţiri şi actualului teren secundar, aflat în spatele blocurilor din zona Sanitas. Ne preocupă modernizarea întregii baze sportive şi încercăm să găsim soluţii de finanţare pentru asta”, a adăugat Dan Bobouțanu.