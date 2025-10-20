Kelemen a explicat de ce s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR din -Napoca.

„Face parte din acest bagaj”

„Nu este imnul Ținutului Secuiesc, este imnul secuiesc, așa se numește. Face parte din moștenirea noastră culturală, patrimoniul nostru comun. România, de 107 ani, are și această comunitate pe teritoriul său: comunitatea maghiară, care plătește taxe, respectă legile, este loială statului român și creează valori economice și culturale”, a explicat Kelemen Hunor, la Antena 3 CNN, conform Adevărul.

„Și are și un patrimoniu. Dacă ai această comunitate, ai și acest patrimoniu. Nu se poate să spui că ești bogat, că ai minorități etnice, dar să nu accepți patrimoniul lor. Nu este împotriva statului român, nu este împotriva românilor, nu este împotriva nimănui. Face parte din acest bagaj”, a adăugat.

„Așa trebuie să vedeți acest imn”

Kelemen Hunor mărturisește că nu este vorba despre un mesaj secesionist, așa cum au acuzat unii.

„Dar de ce să fie secesionist? Este un cântec care face parte din moștenirea culturală. Acest imn s-a cântat și acum doi ani, erau acolo Ciucă și Ciolacu. Nu i s-a întâmplat nimic. La Timișoara era și Fritz, că era primar și invitat”, a spus el.

„S-a cântat și acum 4 ani. Se cântă de 35 de ani. S-a cântat și înainte de 1989, cu toate represiunile lui Ceaușescu, nu a dispărut nici în dictatura comunistă. Nu va dispărea nici în această perioadă de libertate. Așa trebuie să vedeți acest imn, ca parte a patrimoniului nostru cultural”, a adăugat.

„Toată lumea știa că va fi dat”

La acest moment, Sorin Grindeanu a părăsit sala. Kelemen a subliniat că momentul era cunoscut și aprobat de protocol.

„Toată lumea știa că va fi dat, știa și Grindeanu, știa toată lumea că era desfășurătorul dat, era discutat cu protocolul cu mult înainte. Și premierul, din respect față de comunitate, nu trebuie să fie de acord neapărat cu fiecare element identitar, dar din respect a rămas, a și spus el”, a declarat Hunor.

„Deci, din acest punct de vedere, iarăși este o furtună într-un pahar de apă. Nu e prima dată, nu e ultima dată, e de 35 de ani. Și încă ceva: este și poporul tău, Sorin Grindeanu. Este și poporul tău, Nicușor Dan, este și poporul tău, Ilie Bolojan și fiecare lider politic, vrei nu vrei, cu contribuția lor, cu contribuția noastră, acest patrimoniu cultural rămâne aici”, a adăugat.