FC Universitatea Cluj a anunțat în această seară o despărțire importantă. Antrenorul principal, Ioan Ovidiu Sabău, nu va mai continua pe banca tehnică a echipei. Rezilierea contractului a fost realizată pe cale amiabilă, la cererea expresă a tehnicianului.

Cum a reacționat conducerea clubului

Anunțul a fost făcut public printr-o postare pe a clubului. Cererea de reziliere a venit direct din partea lui Ioan Ovidiu Sabău. Conducerea clubului clujean a acceptat această solicitare.

„În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabau, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabila, a contractului. Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp”, a transmis FC Universitatea Cluj .

De ce a solicitat Ioan Ovidiu Sabău rezilierea contractului

Despărțirea vine după o perioadă dificilă pentru echipă în Superligă. Echipa a înregistrat rezultate sub așteptări în ultimele etape jucate. Antrenorul și-a exprimat recent nemulțumirea și dorința de a pleca.

Clubul a ținut să îi aducă mulțumiri sincere lui Ioan Ovidiu Sabău pentru efortul depus. Munca sa în acest mandat a fost încununată cu un succes notabil. El a reușit calificarea echipei în preliminariile Conference League la sfârșitul sezonului trecut. Această performanță a fost considerată o mare reușită pentru clubul ardelean.

Cum a influențat Sabău parcursul Universității Cluj în ultimii ani

Ioan Ovidiu Sabău a avut un parcurs cu suișuri și coborâșuri la Universitatea Cluj. Ultimul său mandat a început în august 2023, marcând o nouă revenire pe banca tehnică, după o despărțire anterioară.

De-a lungul anilor, acesta a condus formația în mai multe rânduri, intervenind adesea în perioade dificile pentru club. Sub îndrumarea lui, Universitatea Cluj a reușit să-și regăsească echilibrul și să se consolideze în Superligă.