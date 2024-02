Iahtul pe care prințesa Diana și-a petrecut ultima vacanță s-a scufundat. Acesta a fost primit de la miliardarul Dodi Al-Fayed

Iahtul Cujo a fost deținut de Dodi-Fayed, un miliardar egiptean. Acesta s-a scufundat în Marea Mediterană la circa 35 de kilometri de largul coastei Beaulieu-sur-Mer, în Franța, pe data de 29 iulie.

Marinarii au răspuns la un apel de urgență la ora 12:30 de pe o ambarcațiune care avea șapte persoane la bord, conform Ziare.com.

Nava de salvare a sosit după aproximativ 45 de minute și a găsit iar cabinele bărcii erau inundate. Șapte pasageri, inclusiv proprietarul navei erau pe o plută de salvare, aceștia au reușit să se evacueze de pe iahtul scufundat, a transmis Poliția Alpe-Maritime.

Ultimul proprietar al iahtului este un italian care are o casă în Riviera Franceză.

Imaginile cu și Dodi la bordul ambarcațiunii acesteia au fost pe primele pagini în 1997. Cei doi au început să se întâlnească după ce i-a dus pe prințul Willian și Harry într-o vacanță în Saint Tropez.

După câteva săptămâni, Diana și Dodi au murit într-un accident de mașină la Paris, după ce au încercat să fugă de paparazzi.

Iahtul Cujo a fost construit în Italia în 1972 pentru John von Meumann, un dealer bogat de mașini care voia să aibă cel mai rapid iacht din lume. După aceea, iachtul a aparținut mai multor milionari.

După moartea lui Dodi Al-Fayed, iachtul a fost scos din funcțiune și a stat în depozit timp de câțiva ani, după care un alt proprietar l-a cumpărat la licitație pentru suma de 250.000 de dolari în anul 2020.

Cujo, which once belonged to Dodi Al-Fayed, is believed to have been holed after striking an unidentified object off Beaulieu-sur-Mer on the French Riviera

