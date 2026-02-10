Ianuarie 2026 a fost a cincea cea mai caldă lună ianuarie înregistrată vreodată la nivel global, potrivit datelor publicate de observatorul european Copernicus, chiar dacă emisfera nordică s-a confruntat cu episoade severe de frig, inclusiv în și Statele Unite.

Datele Copernicus: temperaturi peste medie la nivel global

Potrivit raportului lunar al serviciului european Copernicus privind schimbările climatice, temperatura medie globală a aerului la suprafață a fost de 12,95 grade Celsius, cu 0,51 grade peste media lunii ianuarie din perioada 1991-2020, scrie Agerpres.

„Ianuarie 2026 a fost a cincea cea mai caldă lună ianuarie la nivel mondial, cu o temperatură medie a aerului la suprafață de 12,95 grade Celsius, cu 0,51 grade Celsius mai mult decât media lunii ianuarie pentru perioada 1991-2020”, a precizat Copernicus într-un raport publicat marți.

Luna ianuarie din acest an a fost cu doar 0,28 grade Celsius mai rece decât recordul absolut, stabilit în ianuarie 2025, și cu 1,47 grade Celsius peste nivelul preindustrial (1850-1900).

Extreme climatice simultane: frig într-o parte, căldură în alta

Reprezentanții Copernicus subliniază că datele confirmă volatilitatea tot mai mare a sistemului climatic global.

„Luna ianuarie 2026 ne-a reamintit în mod frapant că sistemul climatic poate genera uneori simultan vreme foarte rece într-o regiune și căldură extremă în alta”, a declarat Samantha Burgess, directoarea adjunctă a serviciului Copernicus privind schimbările climatice.

În emisfera sudică, temperaturile extrem de ridicate au dus la incendii mortale, în special în Australia, Chile și Patagonia, potrivit observatorului european. Abateri semnificative față de medie au fost înregistrate și în Arctica, Groenlanda, America de Sud, nordul Africii și Antarctica.

Europa, cea mai rece lună ianuarie din ultimii 16 ani

În contrast puternic, Europa a traversat cea mai rece lună ianuarie din 2010 încoace, cu o temperatură medie de minus 2,34 grade Celsius, cu 1,63 grade sub media climatologică.

Valuri de frig intens au afectat și America de Nord și Siberia.

Reacția lui Donald Trump

Episoadele de ger extrem din Statele Unite au provocat o reacție ironică din partea președintelui american Donald Trump, care a pus sub semnul întrebării realitatea încălzirii globale.

„Ar putea insurgenții ecologiști să explice, vă rog: ce s-a întâmplat cu încălzirea globală???”, a scris Trump pe 23 ianuarie pe platforma sa TruthSocial.

Temperaturile oceanelor rămân ridicate

Copernicus mai arată că temperatura medie a suprafeței oceanelor a fost de 20,68 grade Celsius în ianuarie 2026, a patra cea mai ridicată valoare pentru această lună. Zone din Atlanticul de Nord, inclusiv Marea Norvegiei, au înregistrat temperaturi record.

Serviciul Copernicus colectează date privind clima globală pe baza analizelor computerizate care integrează miliarde de măsurători realizate de sateliți, nave, aeronave și stații meteorologice din întreaga lume.