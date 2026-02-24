B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » România reală. Ambulanță blocată în noroi. Pacientul a murit așteptând (VIDEO/FOTO)

România reală. Ambulanță blocată în noroi. Pacientul a murit așteptând (VIDEO/FOTO)

Adrian A
24 feb. 2026, 16:47
România reală. Ambulanță blocată în noroi. Pacientul a murit așteptând (VIDEO/FOTO)
Sursă foto: bzi.ro
Cuprins
  1. Cum poți să mori așteptând o ambulanță
  2. Din două ambulanțe, nu a ajuns niciuna

Caz halucinant în județul Iași. O ambulanță care mergea să preia un pacient a rămas blocată în noroi. Așteptând salvarea, pacientul a murit.

Cum poți să mori așteptând o ambulanță

Apelul de urgență a avut loc la ora 07.00 dimineața și anunța că un bărbat de 53 de ani a fost găsit căzut în casă, inconștient. Imediat, o ambulanță a pornit apre adresa indicată, în comuna Mădârjac, însă a rămas blocată în noroiul de pe drumul județean.

Cei de la ambulanță au cerut ajutor, iar primăria a trimis inițial o mașină pentru a tracta autospeciala împotmolită. Nu au reușit, așa că au adus un tractor, iar în cele din urma ambulanța a fost scoasă de pe drum și s-a deplasat către pacient.

Ajunși însă la adresă, medicul nu a putut decât să declare decesul. Și asta din cauza unui drum uitat de lume.

„Noi avem un dosar plin. Are 15 cm grosime, cu rapoarte, solicitări pentru drumul acesta (DJ 282E – porțiunea din comuna Mădârjac), dar nu s-a luat nicio măsură. Am trimis și la Consiliul Județean.

Acum, pe drumul acesta, poți circula numai cu mașină 4×4. Oamenii pot ajunge la case, dar pe la Țibana, care cum poate. Dacă nu ai mașină 4×4, nu poți urca pe aici, iar dacă îngheață și se mai topește iar, nici cu un 4×4 nu mai poți urca. Este foarte greu.

S-a împotmolit ambulanța în noroi, pe drumul DJ 282E, comuna Mădârjac, undeva la 6 km de drum din comună. Nu este asfaltat. Am reușit până la urmă și am scos ambulanța de acolo, dar, din păcate, când a ajuns la locație, pacientul era decedat. A ajuns prea târziu.

Omul avea 53 de ani. Știu doar că avea ceva probleme cu inima, dar nu știu detalii. Eu am încercat să scot ambulanța, prima dată, cu mașina mea personală, dar nu am reușit să o trag. După aia a venit din urmă tractorul primăriei și am reușit să o scoatem de acolo.”, a declarat viceprimarul comunei Mădârjac, Dan Ghebuță, pentru BZI.ro.

Din două ambulanțe, nu a ajuns niciuna

Mai mult, în ajutorul omului au fost trimise două ambulanțe pe două drumuri diferite. Nu a ajuns niciuna la timp.

„La cazul respectiv a fost trimisă ambulanța noastră de tip B, cu asistent, de la Podu Iloaiei, pentru satul Bojila. Dar, în același timp, s-a trimis și ambulanța de tip TIM de la Iași. Dat fiind starea drumurilor, ambulanța de tip B a anunțat că nu mai poate înainta. A așteptat ajutorul primăriei, nu a durat foarte mult. Într-adevăr, nu au mai putut să urce un deal.

A trimis primăria tractor destul de repede, au ajuns înaintea celor care veneau de la Iași și care au luat-o pe altă rută. Dar am vorbit cu medicul de la SMURD TIM și a spus că pacientul era decedat cu mult înainte să se facă solicitare la ambulanță. Era deja rigid, deci era caz depășit.”, a afirmat dr. Angelica Hristea, manager general al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Și se poate întâmpla oricând, oricui. Potrivit Consiliului Județean Iași, aproximativ 120 de kilometri de drumuri județene sunt încă neasfaltate în prezent, în județ. Ce fac șefii județului cu informația asta? NIMIC!

Tags:
Citește și...
Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
Știri Locale
Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului
Știri Locale
Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului
Caz de moarte suspectă în Hunedoara: Doi bărbați, găsiți decedați într-un imobil
Știri Locale
Caz de moarte suspectă în Hunedoara: Doi bărbați, găsiți decedați într-un imobil
Vacanță transformată în coșmar la Predeal. Ce a pățit o familie imediat după cazare: „Avertisment pentru turiști”
Știri Locale
Vacanță transformată în coșmar la Predeal. Ce a pățit o familie imediat după cazare: „Avertisment pentru turiști”
Apar detalii noi în cazul fermei de bizoni Recea-Cristurâ. Prefectura Cluj a trimis controale masive la fața locului
Eveniment
Apar detalii noi în cazul fermei de bizoni Recea-Cristurâ. Prefectura Cluj a trimis controale masive la fața locului
Localitate din Gorj, izolată la propriu după ultimele ploi. „Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi. Nu avem bani nici pentru iluminatul public”
Știri Locale
Localitate din Gorj, izolată la propriu după ultimele ploi. „Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi. Nu avem bani nici pentru iluminatul public”
Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane
Știri Locale
Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane
Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
Știri Locale
Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
Județele în care sunt închise școlile din cauza ninsorilor. Elevii fac cursurile online
Știri Locale
Județele în care sunt închise școlile din cauza ninsorilor. Elevii fac cursurile online
ULTIMA ORĂ: A fost descoperit trupul copilului înecat în Someș acum 3 săptămâni. Detalii din timpul căutărilor. Unde a fost descoperit cadavrul copilului (VIDEO)
Știri Locale
ULTIMA ORĂ: A fost descoperit trupul copilului înecat în Someș acum 3 săptămâni. Detalii din timpul căutărilor. Unde a fost descoperit cadavrul copilului (VIDEO)
Ultima oră
16:36 - Americanii își pierd încrederea în Donald Trump. Majoritatea îl văd bătrân și imprevizibil (sondaj)
16:35 - Eliza Natanticu a suferit un AVC. Soția lui Cosmin Natanticu a aflat diagnosticul din întâmplare
16:32 - Orașul în care bărbații sunt mai împliniți decât în restul țării. Ce îi face, de fapt, fericiți
15:58 - Primarul Daniel Băluță a anunțat când ar putea fi gata Planșeul Unirii: „Avem șanse foarte mari”
15:55 - Armand Goșu face praf clasa politică românească: „Totul e foarte jos. Oamenii deștepți sunt ținuți deoparte, că sunt o amenințare pentru sistem”. Ce spune despre „băieții cu cașchetă” și Nicușor Dan
15:52 - Prima reacție a lui Ion Duvac la acuzațiile de hărțuire sexuală. „Candidez la președinția Colegiului Psihologilor și se încearcă denigrarea mea”
15:40 - Newsweek: Schimbări la legea pensiilor. Ce documente ar putea fi recunoscute la recalculare pentru vechimea în muncă?
15:20 - Executivul se întrunește azi, la ora 18.00. Ce decizii importante sunt așteptate în ședința de Guvern
15:19 - ULTIMA ORĂ: Tentativă de asasinat împotriva președintelui Serbiei. Doi suspecți au fost arestați pentru încercarea de asasinare a lui Aleksandar Vucic
15:11 - Oprah Winfrey s-a îngrășat la loc după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit: Toată lumea mi-a spus asta și exact așa s-a întâmplat