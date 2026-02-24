România reală. Ambulanță blocată în noroi. Pacientul a murit așteptând (VIDEO/FOTO)

Caz halucinant în județul Iași. O ambulanță care mergea să preia un pacient a rămas blocată în noroi. Așteptând salvarea, pacientul a murit.

Cum poți să mori așteptând o ambulanță

Apelul de urgență a avut loc la ora 07.00 dimineața și anunța că un bărbat de 53 de ani a fost găsit căzut în casă, inconștient. Imediat, o ambulanță a pornit apre adresa indicată, în comuna Mădârjac, însă a rămas blocată în noroiul de pe drumul județean.

Cei de la ambulanță au cerut ajutor, iar primăria a trimis inițial o mașină pentru a tracta autospeciala împotmolită. Nu au reușit, așa că au adus un tractor, iar în cele din urma ambulanța a fost scoasă de pe drum și s-a deplasat către pacient.

Ajunși însă la adresă, medicul nu a putut decât să declare decesul. Și asta din cauza unui drum uitat de lume.

„Noi avem un dosar plin. Are 15 cm grosime, cu rapoarte, solicitări pentru drumul acesta (DJ 282E – porțiunea din comuna Mădârjac), dar nu s-a luat nicio măsură. Am trimis și la Consiliul Județean.

Acum, pe drumul acesta, poți circula numai cu mașină 4×4. Oamenii pot ajunge la case, dar pe la Țibana, care cum poate. Dacă nu ai mașină 4×4, nu poți urca pe aici, iar dacă îngheață și se mai topește iar, nici cu un 4×4 nu mai poți urca. Este foarte greu.

S-a împotmolit ambulanța în noroi, pe drumul DJ 282E, comuna Mădârjac, undeva la 6 km de drum din comună. Nu este asfaltat. Am reușit până la urmă și am scos ambulanța de acolo, dar, din păcate, când a ajuns la locație, pacientul era decedat. A ajuns prea târziu.

Omul avea 53 de ani. Știu doar că avea ceva probleme cu inima, dar nu știu detalii. Eu am încercat să scot ambulanța, prima dată, cu mașina mea personală, dar nu am reușit să o trag. După aia a venit din urmă tractorul primăriei și am reușit să o scoatem de acolo.”, a declarat viceprimarul comunei Mădârjac, Dan Ghebuță, pentru .ro.

Din două ambulanțe, nu a ajuns niciuna

Mai mult, în ajutorul omului au fost trimise două ambulanțe pe două drumuri diferite. Nu a ajuns niciuna la timp.

„La cazul respectiv a fost trimisă ambulanța noastră de tip B, cu asistent, de la Podu Iloaiei, pentru satul Bojila. Dar, în același timp, s-a trimis și ambulanța de tip TIM de la Iași. Dat fiind starea drumurilor, ambulanța de tip B a anunțat că nu mai poate înainta. A așteptat ajutorul primăriei, nu a durat foarte mult. Într-adevăr, nu au mai putut să urce un deal.

A trimis primăria tractor destul de repede, au ajuns înaintea celor care veneau de la Iași și care au luat-o pe altă rută. Dar am vorbit cu medicul de la SMURD TIM și a spus că pacientul era decedat cu mult înainte să se facă solicitare la ambulanță. Era deja rigid, deci era caz depășit.”, a afirmat dr. Angelica Hristea, manager general al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

. Potrivit Consiliului Județean Iași, aproximativ 120 de kilometri de drumuri județene sunt încă neasfaltate în prezent, în județ. Ce fac șefii județului cu informația asta? NIMIC!