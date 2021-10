Iata cum poti beneficia de reduceri de mii de lei la un implant dentar!

Pentru toate persoanele care se confrunta cu problema dintilor lipsa, un implant dentar reprezinta cea mai buna solutie din mai multe puncte de vedere. Pe langa faptul ca asigura o buna stare de sanatate pentru intreaga cavitate bucala si pentru sistemul digestiv, ofera si avantaje estetice de durata.

Singura sursa de ingrijorare, pentru unele persoane, este reprezentata de costurile unui astfel de tratament. Iata ce anume le influenteaza si cum poti beneficia de reduceri consistente!

Ce influenteaza costul unui implant dentar?

Exista mai multi factori care isi pun amprenta asupra costurilor unui tratament stomatologic. In mare, pretul este obtinut pe baza urmatoarei formule de calcul: costul implantului propriu zis + pretul bontului protetic + pretul coroanei dentare care se fixeaza pe implant, prin bontul protetic, fie prin cimentare, fie prin insurubare.

Materialul din care sunt realizate bonturile influenteaza major costurile. Poate fi vorba, de exemplu, de titan sau de zirconiu, acesta din urma fiind mai scump, dar si de o calitate superioara.

Localizarea reprezinta un alt factor important. Preturile sunt mai mari pentru zona dintilor din fata, deoarece sunt folosite elemente personalizate fiecarui caz, ceea ce creste costul manoperei. In schimb, in zona din spate sunt folosite elemente standardizate, cu un pret mai mic.

Voucher in valoare de 400 de lei pentru un implant dentar INNO

Acest tip de implant este produs in Coreea de Sud, folosind o tehnologie speciala, la un pret mediu fata de celelalte tratamente care exista pe piata in acest moment. Suprafata sa special tratata face ca integrarea in os sa fie mai rapida, ceea ce constituie un avantaj major.

In acest scop, se foloseste tehnologia factorilor de crestere PRGF-Endoret. Prin aceasta tehnica, se izoleaza din sangele pacientului plasma imbogatita in factori de crestere raspunzatori pentru vindecarea si regenerarea testurilor. Odata aplicata in zona in care se intervine chirurgical, aceasta accelereaza timpul de vindecare, pe care il reduce chiar si la jumatate din durata normala!

In plus, rezistenta in timp a fost dovedita dupa mai bine de 20 de ani de cercetare pe plan international. Conceptele revolutionare folosite ofera rezultate de durata atat pentru starea de sanatate, cat si din punct de vedere estetic.

Clinica stomatologica Dental Premier ofera un voucher in valoare de 400 de lei celor care opteaza pentru acest tip de implant dentar.

Cea mai buna oferta: voucher cu reducere de 2 000 de lei!

O reducere si mai consistenta le este oferita pacientilor care opteaza pentru implanturi dentare Fastsmile INNO®. Este vorba despre un voucher de 1 000 de lei pentru fiecare arcada, inferioara si superioara, deci despre o reducere totala in valoare de 2 000 de lei!

FastSmile INNO® este un tratament care vine in ajutorul purtatorilor de proteze dentare sau persoanelor care mai au putini dinti cu indicatie de extractie, cu un sistem de implanturi rapide. Mai precis, in numai 24 de ore se realizeaza atat extractiile dentare – in cazul in care sunt necesare –, cat si inserarea implanturilor si atasarea lucrarii fixe provizorii.

Pentru acest sistem sunt utilizate 6 implanturi la maxilar si 4 implanturi la mandibula, care permit incarcarea imediata cu o lucrare protetica usoara, cu care pacientul poate sa vorbeasca, sa manance si sa zambeasca cu o naturalete totala.

Investeste in propria sanatate! Alege un implant dentar de calitate, profita de reduceri si vei beneficia de toate avantajele pe termen lung!