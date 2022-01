Idei pentru timp liber acasă, la început de an 2022

Începutul de an 2022 vine cu temperaturi destul de scăzute, avertizări de viscol, ger, ninsori, în multe zone din țară. Unde nu ninge, va fi oricum foarte frig. Temperaturile resimțite vor fi cu mult sub cele indicate de termometre, din cauza vântului puternic și a umidității din aer. Dacă nu poți merge prea multe zile la munte în concediu și îți petreci timpul liber acasă, cu siguranță cauți idei de distracție. În această perioadă, în cele mai multe localități nu prea există multe variante de divertisment, inclusiv din cauza pandemiei. Dar nu este nicio problemă, confortul de acasă nu poate fi egalat! Ești departe de viscol și vreme rece, ai timp să te relaxezi și să te distrezi după bunul tău plac.

Așadar… iată idei pentru timp liber în propria locuință (pe cont propriu, împreună cu persoane din familie sau prieteni apropiați care te pot vizita):

Filme și seriale la TV și online

Din atât de multe programe TV, cu siguranță poți alege ceva conținut pe placul tău. Dacă ai un Smart TV, lucrurile sunt și mai simple, căci poți ajunge rapid pe internet. Cea mai bogată ofertă de filme și seriale de top este în prezent accesibilă prin platformele populare de streaming pe bază de abonament. Cu siguranță nu te vei plictisi, mai ales dacă te prinde acțiunea în seriale! Nu putem să nu menționăm în acest context filmul momentului, disponibil pe Netflix – Nu priviți în sus (Don’t Look Up), o comedie neagră cu actori precum Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett și Ariana Grande.

Jocuri online pe orice gadget

Te poți bucura de lumea divertismentului prin prisma jocurilor la care ai acces atât pe laptop și desktop, cât și pe tabletă sau smartphone. Dacă folosești o consolă de jocuri, cu atât mai bine! La acest capitol, dincolo de jocurile obișnuite, gratuite, contra cost, unele cu achiziții posibile în jocuri, merită să menționăm și jocurile de cazinou. În orice cazinou online ai parte de sloturi de la cei mai importanți producători din domeniu sau îți poți încerca norocul și strategia la jocurile de masă în secțiunea de live casino. Alegând această variantă de jocuri de noroc, nu uita să joci echilibrat, să nu riști niciodată mai mulți bani decât îți este comod să pierzi!

Jocuri de societate, offline

Jocurile există și în afara internetului, dacă ai persoane lângă tine cu care să le joci! Niciodată nu se demodează jocurile de cărți, eventual poți organiza o seară a jocurilor alături de prieteni. Poți petrece ore în șir cu fel de fel de variante de Monopoly sau încercând să câștigi la Jenga. Există și alte jocuri de societate, inclusiv cele exclusiv dedicate jucătorilor adulți.

Activități creative

Nu ești niciodată prea mare pentru activități creative! Poți să-ți descoperi pasiuni explorând diverse activități ce țin de concentrare sau chiar de artă, cu efecte evidente împotriva stresului. Există unele seturi speciale în acest sens, dar poți încerca orice, de la pictură la modelaj în lut, de la cusut la traforaj.