Ieșitul la restaurant, un vis scump! Românii renunță la plăcerea de a mânca în oraș

Ieșitul la restaurant, un vis scump! Românii renunță la plăcerea de a mânca în oraș

Ana Beatrice
24 sept. 2025, 08:34
Ieșitul la restaurant, un vis scump! Românii renunță la plăcerea de a mânca în oraș
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât costă, de fapt, o masă în oraș
  2. De ce sunt restaurantele tot mai goale
  3. Cum încearcă patronii să atragă clienți
  4. Câte restaurante rezistă pe piață

În ultimii ani, ieșitul la restaurant a ajuns să fie un privilegiu pentru tot mai mulți români, și nu o activitate obișnuită, așa cum era odinioară. Scumpirile în lanț, generate de creșterea TVA-ului, facturile tot mai mari la energie și prețurile ridicate ale materiilor prime, s-au reflectat direct în nota de plată. Astfel, o masă aparent banală în oraș poate ajunge să coste cât cumpărăturile necesare pentru mai multe zile acasă.

În fața acestei realități, patronii de restaurante se străduiesc să găsească soluții: oferte speciale, meniuri de prânz mai accesibile sau oferte pentru clienții fideli. Totuși, eforturile lor se lovesc de puterea de cumpărare tot mai scăzută a clienților. Mulți români aleg să gătească acasă, să comande mai rar sau să păstreze ieșirile la restaurant doar pentru ocazii speciale.

Cât costă, de fapt, o masă în oraș

Prețurile din restaurante au crescut semnificativ. Un șnițel cu piure și o porție de papanași pot trece cu ușurință de 100 de lei, iar în anumite localuri nota de plată ajunge chiar la 150 de lei. Pentru a face față cheltuielilor, clienții recurg la compromisuri: aleg doar felul principal, renunță la băuturi sau la desert ori comandă mai multe preparate pe care le împart între ei. În prezent, mai mult de jumătate dintre români, adică 54%, cheltuie între 70 și 150 de lei de persoană atunci când ies la restaurant, iar 22% încearcă să se încadreze sub pragul de 70 de lei.

De ce sunt restaurantele tot mai goale

Scumpirile din ultima perioadă au schimbat profund obiceiurile de consum ale românilor. Majorarea TVA-ului, facturile tot mai mari la energie și costurile ridicate cerute de furnizori i-au forțat pe patronii de restaurante să urce prețurile cu 10–20%. Creșterea se simte direct în nota de plată, iar pentru clienți ieșitul la restaurant, odinioară un gest obișnuit de socializare sau relaxare, a devenit o cheltuială greu de justificat.

Pentru multe familii, masa în oraș este prima tăiere din buget atunci când veniturile nu mai acoperă toate nevoile. În locul restaurantului, oamenii preferă să gătească acasă, să comande mai rar sau să păstreze ieșirile doar pentru ocazii speciale. Statisticile confirmă fenomenul: mai bine de un sfert dintre români merg la restaurant cel mult o dată pe lună, iar trei sferturi declară că și-au redus frecvența meselor în oraș.

Efectele sunt vizibile în fiecare local. Mese goale, săli întregi fără clienți și un trafic redus chiar și în weekend, perioadă care altădată aducea cele mai bune încasări.

Cum încearcă patronii să atragă clienți

Industria ospitalității trece printr-o perioadă dificilă. În august 2025, nota de plată medie a scăzut cu 10% față de anul trecut, în ciuda inflației. Asta arată că oamenii consumă mai puțin, chiar dacă prețurile au crescut. Pentru a supraviețui, restaurantele au început să caute soluții creative.

„Încercăm să atragem clienţii prin diferite oferte, produsul săptămânii, produsul zilei, produse din partea casei”, a declarat Steluţa Chiru, reprezentant restaurant, pentru observatornews.ro.

Nici obiceiul bacșișului nu mai arată ca altădată. Doar 11% dintre români lasă peste procentul standard de 10%, în timp ce unul din zece nu mai lasă absolut nimic. Scăderea veniturilor și creșterea costurilor îi fac pe clienți să fie tot mai atenți la fiecare leu cheltuit, ceea ce afectează direct veniturile personalului din restaurante.

Câte restaurante rezistă pe piață

Realitatea din domeniul HoReCa este tot mai dură: doar în primele luni ale acestui an, aproximativ 200 de restaurante au intrat în insolvență. Pentru un sector care și înainte era fragil, presiunea economică actuală înseamnă falimente pe bandă rulantă și localuri care își închid porțile definitiv. Creșterea costurilor cu materia primă, chirii tot mai mari și lipsa personalului calificat pun o presiune uriașă pe patroni.

Cei care reușesc să rămână pe piață sunt obligați să se reinventeze constant. Unele restaurante își reduc meniurile pentru a micșora pierderile, altele mizează pe livrări la domiciliu sau pe oferte punctuale menite să atragă clienții rămași. Există și localuri care aleg să parieze pe calitate și experiență, încercând să convingă oamenii că merită să plătească mai mult pentru un serviciu impecabil.

