Deserturile sofisticate, cu ingrediente scumpe sau chiar exotice, au acaparat rețelele de socializare în ultimii ani. De multe ori, românii uită că și în gastronomia noastră tradițională există deserturi care mai de care mai delicioase și care, în plus, se prepară doar cu ingrediente ieftine, ușor de găsit. Printre acestea se numără și prăjitura cu mere, care va da pe spate orice invitat la masă, oricât de pretențios ar fi.

De ce ingrediente este nevoie pentru prepararea prăjiturii

Prăjitura nu doar că este ușor de făcut, căci nu implică tehnici complicate, însă are la bază o listă de care, cel mai probabil, se găsesc deja în bucătăriile românilor.

Ingredientele necesare:

150 g de zahăr;

3 ouă;

3 mere mari (sau 4, pentru o umplutură mai generoasă);

200 g de făină;

80 ml de ulei;

80 ml de lapte;

jumătate de plic de praf de copt;

1 linguriță de măcinată;

esență de vanilie (opțional).

Cum se prepară prăjitura cu mere

Modul de preparare poate fi împărțit în patru etape principale: pregătirea merelor, prepararea aluatului, asamblarea prăjiturii, coacerea finală.

Pregătirea merelor începe cu spălarea merelor, curățarea lor de coajă și tăierea în cuburi de mărimi potrivite. După, bucățile de mere se pun într-o oală, la foc mic, împreună cu o lingură de zahăr. Se lasă la gătit câteva minute, timp în care, periodic, se amestecă. Se opreșe focul abia când au devenit ușor caramelizate. La final, se adaugă scorțișoara și se lasă să se răcească puțin.

Prepararea aluatului. Într-un bol încăpător, se bat trei ouă cu mixerul, până când încep să devină spumoase. Când au căpătat această consistență, se adaugă treptat zahărul, uleiul, laptele și, opțional, esența de vanilie. Se adaugă și făina amestecată cu praful de copt, în ploaie, și se amestecă ușor, cu o spatulă sau un tel, până când compoziția devine omogenă, dar nu foarte densă.

Jumătate din compoziția astfel obținută se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, se nivelează și se bagă la cuptorul preîncălzit la 180°C. După 10-15 minute, atunci când aluatul a început să capete o crustă ușoară, se scoate tava din cuptor și începe asamblarea prorpiu-zisă a prăjiturii.

Asamblarea prăjiturii. Peste blatul tocmai scos din cuptor se pune stratul de mere călite, peste care se toarnă restul compoziției. Se nivelează totul cu grijă, astfel încât distribuția să fie uniformă, iar marginile bine acoperite.

Coacerea finală. După ce toate elementele au fost puse la un loc, tava se bagă din nou la cuptor, de data aceasta, pentru 20 de minute. Coacerea ia sfârșit atunci când preparatul s-a rumenit frumos și trece testul scobitorii, garanție că prăjitura este bine gătită.

Cum poate fi servită prăjitura

Odată gata, prăjitura cu mere poate fi servită simplă sau cu zahăr pudră pe deasupra. De asemenea, poate fi consumată alături de o cană de ceai, cafea sau alte băuturi calde pe care le îndrăgiți.

Desertul, cu aroma sa aparte de mere și scorțișoară, este perfect pentru zilele ploioase de toamnă, în care vremea ne îmbie să stăm la căldură. În plus, prepararea prăjiturii poate fi o activitate ideală de făcut în familie, chiar și alături de copii. Cei mici pot lua parte încă de la alegerea merelor, din magazin sau piață, până la crearea compoziției și tăierea fructelor.

De altfel, prăjitura poate fi și o idee de desert pentru pachetul școlarilor sau o gustare de luat în timpul plimbărilor prin natură.

Ce alt desert putem face toamna asta

Dintr-un peisaj perfect de toamnă nu poate să lipsească nici plăcinta dovleac care, într-adevăr, nu se prepară la fel de ușor și nici cu la fel de puțin ingrediente, dar savoarea de la final merită cu desăvârșire eforturile.

Ingrediente necesare:

500 g dovleac curățat și copt

200 g zahăr brun

2 ouă

200 ml smântână sau lapte bătut

1 linguriță scorțișoară

1/2 linguriță nucșoară

1/4 linguriță ghimbir măcinat

1/4 linguriță sare

1 aluat foietaj sau aluat pentru plăcintă (aproximativ 250 g)

Opțional: frișcă sau înghețată pentru servire.

Cum se prepară plăcinta de dovleac

Se începe prin curățarea cojii și semințelor dovleacului. Ulterior, se taie în cuburi și se coace în cuptor, la 180 de grade, timp de 25–30 minute. După ce a devenit fraged, se pasează, iar piurel astfel obținut se pune într-un bol, cu zahărul, ouăle, smântâna și mirodeniile (scorțișoară, nucșoară, ghimbir și sare). Se amestecă până când devine omogen.

Mai apoi, aluatul se pune într-o tavă, cu marginile mai ridicate, astfel încât să susțină umplutura. Se poate adăuga un strat de zahăr brun pe marginile aluatului pentru un plus de caramelizare.

Tava pe care a fost așezat aluatul se bagă la cuptor, la 180 de grade, timp de 40-45 de minute. După coacere, se lasă cel puțin 10 minute înainte de a fi tăiată și servită.