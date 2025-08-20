B1 Inregistrari!
Îl folosim des în bucătărie, însă poate duce la afecțiuni extrem de grave. La ce trebuie să avem grijă

Selen Osmanoglu
20 aug. 2025, 10:58
Îl folosim des în bucătărie, însă poate duce la afecțiuni extrem de grave. La ce trebuie să avem grijă

Un accesoriu banal și foarte comun din bucătărie poate duce la afecțiuni grave. Riscurile la care ne expunem, folosind acest produs, nu sunt de ignorat.

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • Ce substanțe chimice poate elibera folia
  • Cum să ne ferim de efectele dăunătoare

Despre ce este vorba

Folia alimentară din plastic este ceva ce nu lipsește din multe bucătării, însă aceasta poate duce la afecțiuni grave de sănătate.

În momentul în care intră în contact cu produsele calde sau grase, folia poate elibera în hrană substanțe chimice periculoase.

„Folia alimentară din plastic poate transfera substanțe chimice în mâncare, mai ales când acoperă alimente fierbinți. O poți înlocui cu capace reutilizabile din ceară de albine sau silicon”, avertizează dr. Ancuța Leonte, medic specialist în nutriție și boli metabolice, conform Click.

Ce substanțe chimice poate elibera folia

  1. Ftalații: Aceștia sunt aditivi care fac plasticul flexibil, dar care pot deregla sistemul endocrin, afectând dezvoltarea copiilor și sănătatea hormonală a adulților.
  2. DEHA (di(2-ethylhexyl) adipat): Acesta este un plastifiant asociat cu afectarea ficatului și risc crescut de cancer în studiile pe animale.
  3. BPA (bisfenol A): Acesta este restricționat în multe produse, încă poate fi găsit în unele tipuri de folie, fiind legat de probleme de fertilitate și dereglări hormonale.
  4. PFAS („substanțele chimice eterne”): Acestea au fost identificate recent în unele folii. Ele persistă în organism și sunt asociate cu cancer, boli hepatice și tulburări metabolice.

Contaminarea cu aceste substanțe se poate face prin două moduri: la temperaturi ridicate, atunci când folia acoperă alimente fierbinți sau este folosită în cuptorul cu microunde, sau în contact cu alimentele grase/uleioase care absorb mult mai ușor compușii nocivi din plastic.

Aceste substanțe, odată ingerate, se acumulează în organism de-a lungul timpului și cresc riscul de boli cronice grave.

Cum să ne ferim de efectele dăunătoare

  • Trebuie să evităm încălzirea alimentelor acoperite cu folie, în special în cuptorul cu microunde.
  • Trebuie să limităm folosirea foliei pentru alimentele grase sau uleioase. Ca alternativă, putem folosi recipiente din sticlă sau ceramică.
  • Putem apela la capace din silicon, folii din ceară de albine sau caserole reutilizabile.
