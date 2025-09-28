Ilie Bolojan a fost ieri la , la Catedrala „Sfânta Treime”, pentru a aduce un omagiu cardinalului Lucian Mureșan, care are trupul depus acolo.

„În semn de respect”

Bolojan a venit la Blaj, ieri, la Catedrala „Sfânta Treime” pentru a aduce un omagiu cardinalului. El a stat câteva momente la căpătâiul Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice din România, iar la plecare a transmis un mesaj, conform Știrile ProTv.

„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea și viața cardinalului Mureșan. În semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această biserică pentru țara noastră și din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a spus premierul României.

Bolojan a depus și o coroană la catafalcul Părintelui Cardinal Lucian Mureșan. „Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris el pe pagina de Facebook.

Când va avea loc înmormântarea

Înmormântarea cardinalului Lucian Mureșn va avea loc luni. Președintele României, Nicușor Dan, va participa. Ceremonia va avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime”, conform Agerpres.