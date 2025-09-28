B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan, la Catedrala „Sfânta Treime”: „Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea și viața cardinalului Mureșan”

Selen Osmanoglu
28 sept. 2025, 08:51
Ilie Bolojan, la Catedrala „Sfânta Treime”: „Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea și viața cardinalului Mureșan”
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. „În semn de respect”
  2. Când va avea loc înmormântarea

Premierul Ilie Bolojan a fost ieri la Blaj, la Catedrala „Sfânta Treime”, pentru a aduce un omagiu cardinalului Lucian Mureșan, care are trupul depus acolo.

„În semn de respect”

Bolojan a venit la Blaj, ieri, la Catedrala „Sfânta Treime” pentru a aduce un omagiu cardinalului. El a stat câteva momente la căpătâiul Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice din România, iar la plecare a transmis un mesaj, conform Știrile ProTv.

„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea și viața cardinalului Mureșan. În semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această biserică pentru țara noastră și din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a spus premierul României.

Bolojan a depus și o coroană la catafalcul Părintelui Cardinal Lucian Mureșan. „Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris el pe pagina de Facebook.

Când va avea loc înmormântarea

Înmormântarea cardinalului Lucian Mureșn va avea loc luni. Președintele României, Nicușor Dan, va participa. Ceremonia va avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime”, conform Agerpres.

Președintele spune că amintirea Cardinalului Lucian „rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungați, cu înțelepciune, echilibru și cu o deschidere generoasă față de dialogul dintre confesiuni și religii, dintre Biserică și societate”.
„Fidel față de învățătura și tradițiile Bisericii creștine, dar totodată atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune față de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinței și cărora le-a rămas aproape în suferințe și în strădania de-a aprofunda misterul vieții creștine, Cardinalul Lucian Mureșan a întregit pleiada celor care au slujit credința și conștiința neamului românesc. Prin curajul său în vremuri de prigoană și prin implicarea sa în reconstruirea instituțională și spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România”, a mai spus Nicușor Dan.
Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a decedat joi, la vârsta de 94 de ani.
