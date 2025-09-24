Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a făcut declarații, miercuri, cu privire la situația care vizează hidrocentralele și autorizațiile de mediu pe care Diana Buzoianu, ministra Mediului, a refuzat să le semneze.

Liderul social-democraților a explicat că i-a cerut prim-ministrului Ilie Bolojan ca până la sfârșitul acestei săptămâni, să fie semnată autorizația pentru hidrocentrala de la Pașcani.

Ce a declarat Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD a explicat că avizul pentru hidrocentrala de la Pașcani putea fi dat încă din luna august. De asemenea, liderul social-democraților a spus că respectă credințele „care țin de militantismul de tip Greenpeace al doamnei ministru”, însă nu poate fi de acord cu ele.

„Cel puţin pe una din hidrocentrale, şi anume cea de la Paşcani, putea fi dat acest aviz de mediu într-o perioadă de cu săptămâni în urmă. Eu pot să spun că respect credinţele care ţin de militantismul de tip Greenpeace al doamnei ministru – şi sunt lucruri în care dânsa crede – sunt lucruri pe care le respect, dar cu care nu pot să fiu de acord atâta timp cât avem în Programul de guvernare, de exemplu, că patru hidrocentrale, procedurile vor fi străbătute cu celeritate, că se vor termina rapid toate aceste proceduri. Nu stă în picioare nicio explicaţie, pentru că ai un Program de guvernare care spune acest lucru. De asemenea, aici vorbim de obiective care sunt într-o fază foarte înaintată, înainte de a fi terminate. Cel puţin în cazul Paşcani putea fi semnată această autorizaţie de mediu, cred că din luna august”, a afirmat liderul PSD, în cadrul unei

Ce răspuns a dat Ilie Bolojan la cerințele liderului PSD