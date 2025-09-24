B1 Inregistrari!
Sorin Grindeanu: „Autorizația de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani putea fi semnată din luna august" / „I-am cerut premierului ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute printr-o Ordonanţă de urgenţă"

Sorin Grindeanu: „Autorizația de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani putea fi semnată din luna august” / „I-am cerut premierului ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute printr-o Ordonanţă de urgenţă”

Elena Boruz
24 sept. 2025, 13:40
Sorin Grindeanu: „Autorizația de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani putea fi semnată din luna august” / „I-am cerut premierului ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute printr-o Ordonanţă de urgenţă”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Ce a declarat Sorin Grindeanu
  2. Ce răspuns a dat Ilie Bolojan la cerințele liderului PSD
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a făcut declarații, miercuri, cu privire la situația care vizează hidrocentralele și autorizațiile de mediu pe care Diana Buzoianu, ministra Mediului, a refuzat să le semneze.
Liderul social-democraților a explicat că i-a cerut prim-ministrului Ilie Bolojan ca până la sfârșitul acestei săptămâni, să fie semnată autorizația pentru hidrocentrala de la Pașcani.

Ce a declarat Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD a explicat că avizul pentru hidrocentrala de la Pașcani putea fi dat încă din luna august. De asemenea, liderul social-democraților a spus că respectă credințele „care țin de militantismul de tip Greenpeace al doamnei ministru”, însă nu poate fi de acord cu ele.
„Cel puţin pe una din hidrocentrale, şi anume cea de la Paşcani, putea fi dat acest aviz de mediu într-o perioadă de cu săptămâni în urmă. Eu pot să spun că respect credinţele care ţin de militantismul de tip Greenpeace al doamnei ministru – şi sunt lucruri în care dânsa crede – sunt lucruri pe care le respect, dar cu care nu pot să fiu de acord atâta timp cât avem în Programul de guvernare, de exemplu, că patru hidrocentrale, procedurile vor fi străbătute cu celeritate, că se vor termina rapid toate aceste proceduri. Nu stă în picioare nicio explicaţie, pentru că ai un Program de guvernare care spune acest lucru. De asemenea, aici vorbim de obiective care sunt într-o fază foarte înaintată, înainte de a fi terminate. Cel puţin în cazul Paşcani putea fi semnată această autorizaţie de mediu, cred că din luna august”, a afirmat liderul PSD, în cadrul unei conferințe de presă.

Ce răspuns a dat Ilie Bolojan la cerințele liderului PSD

Grindeanu a explicat că în urma cerințelor pe care le-a avut de la prim-ministrul Ilie Bolojan, acesta a fost asigurat de șeful Executivului că „ambele puncte sunt bifate”, practic că ceea ce i-a cerut se va îndeplini.
„Am cerut două lucruri primului ministru. Unu, ca până la sfârşitul săptămânii să fie semnată autorizaţia pentru Paşcani, fiind străbătute toate procedurile legale, să ceară ministrului Mediului, nu am eu atribuţiuni,  primul ministru are. Al doilea lucru, ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute printr-o Ordonanţă de urgenţă să fie obiective strategice de interes naţional. Astfel încât, prin această trecere a lor la obiective de strategice naţionale, toate procedurile pentru autorizaţii de construcţie, pentru toate lucrurile, avizele, sunt simplificate. Cu ambele puncte, primul ministru, înainte de şedinţa de guvern, m-a asigurat că, sau despre ambele puncte, ne-a asigurat, nu pe mine, ci pe toţi colegii mei, că sunt bifate”, a adăugat Grindeanu.
Declarațiile au fost făcute în contextul în care astăzi a avut loc votul moțiunii simple, înaintate de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. În cazul în care Ilie Bolojan îl va asigura că cele cerute se vor efectua, acesta  și-a dat cuvântul că va vota împotriva moțiunii simple.
Moțiunea a fost respinsă, astăzi, fiind înregistrate 87 de voturi „pentru”, 200 „împotrivă” și 15 abțineri. Aceasta a fost intitulată „Stabilirea securității energetice a României prin politici de mediu ce obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Deputații AUR ceruseră „un calendar executoriu, cu termene și responsabilități clare, pentru avize, reluarea lucrărilor și punerea în funcțiune a acestor capacități”.
