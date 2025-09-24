Liderul social-democraților a explicat că i-a cerut prim-ministrului Ilie Bolojan ca până la sfârșitul acestei săptămâni, să fie semnată autorizația pentru hidrocentrala de la Pașcani.
Președintele interimar al PSD a explicat că avizul pentru hidrocentrala de la Pașcani putea fi dat încă din luna august. De asemenea, liderul social-democraților a spus că respectă credințele „care țin de militantismul de tip Greenpeace al doamnei ministru”, însă nu poate fi de acord cu ele.
Grindeanu a explicat că în urma cerințelor pe care le-a avut de la prim-ministrul Ilie Bolojan, acesta a fost asigurat de șeful Executivului că „ambele puncte sunt bifate”, practic că ceea ce i-a cerut se va îndeplini.
„Am cerut două lucruri primului ministru. Unu, ca până la sfârşitul săptămânii să fie semnată autorizaţia pentru Paşcani, fiind străbătute toate procedurile legale, să ceară ministrului Mediului, nu am eu atribuţiuni, primul ministru are. Al doilea lucru, ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute printr-o Ordonanţă de urgenţă să fie obiective strategice de interes naţional. Astfel încât, prin această trecere a lor la obiective de strategice naţionale, toate procedurile pentru autorizaţii de construcţie, pentru toate lucrurile, avizele, sunt simplificate. Cu ambele puncte, primul ministru, înainte de şedinţa de guvern, m-a asigurat că, sau despre ambele puncte, ne-a asigurat, nu pe mine, ci pe toţi colegii mei, că sunt bifate”, a adăugat Grindeanu.
Declarațiile au fost făcute în contextul în care astăzi a avut loc votul moțiunii simpl
e, înaintate de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. În cazul în care Ilie Bolojan îl va asigura că cele cerute se vor efectua, acesta și-a dat cuvântul că va vota împotriva moțiunii simple.
Moțiunea a fost respinsă,
astăzi, fiind înregistrate 87 de voturi „pentru”, 200 „împotrivă” și 15 abțineri. Aceasta a fost intitulată „Stabilirea securității energetice a României prin politici de mediu ce obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Deputații AUR ceruseră „un calendar executoriu, cu termene și responsabilități clare, pentru avize, reluarea lucrărilor și punerea în funcțiune a acestor capacități”.