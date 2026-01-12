Ilie Bolojan, scene inedite la Oradea. S-au rugat pentru șeful Guvernului (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan a participat la adunarea de la Campusul BBSO, una dintre cele mai mari biserici baptiste din Oradea. Evenimentul s-a încheiat cu o rugăciune pentru șeful Guvernului.

Rugăciune pentru șeful Guvernului

În amfiteatrul BBSO, unde s-au aflat sute de persoane, Ilie Bolojan a fost prezent alături de partenera sa, precum și de primarul municipiului Oradea, Florin Birta, însoțit de soție.

Șeful Guvernului a avut și un moment dedicat. Credincioșii s-au ridicat și s-au rugat pentru .

„Biblia ne îndeamnă să ne rugăm pentru cei care sunt înălțați în funcții de conducere, și nu în fiecare duminică ne vizitează domnul prim ministru al României. Am vrea să avem acest moment special și apoi să ne rugăm în fiecare săptămână pentru țara noastră și pentru cei care sunt acolo în funcțiile de conducere.

Doamne, te rog așa de mult astăzi pentru cei care conduc națiunea noastră. Doamne, te rog așa de mult ca tu să le oferi binecuvântarea și protecția ta. Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre.

Doamne, niciun om nu poate sta în picioare prin propria înțelepciune. De aceea te rog așa de mult să pui peste dânsul înțelepciunea care vine de sus.

Niciun guvern nu poate să rămână în picioare prin propria forță. De aceea te rog așa de mult să ai grijă de toți cei care sunt în conducerea țării noastre. Știm că nicio țară nu poate fi binecuvântată cu adevărat dacă nu dai tu binecuvântarea peste țara respectivă.

Doamne, fă ca fața ta să strălucească peste țara noastră și Doamne adu vremuri în care ura să fie înlocuită de dragoste. Dezbinarea, Doamne, și toate celelalte lucruri rele să fie date la o parte.”, sunt fragmente din .