Marcel Ciolacu îl ia în râs pe Ilie Bolojan care, într-un mesaj cu caracter propagandistic, se laudă cu „mărețele realizări” pe care le-a reușit anul trecut. Actualul premier a afirmat că a realizat cele mai mari investiții în dezvoltare de la Nicolae Ceaușescu încoace.

Marcel Ciolacu îl ironizează pe Bolojan

Fostul premier, în prezent preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a comentat într-o notă ironică postarea lui Ilie Bolojan în care se lăuda cu cele mai mari investiții din ultimii 36 de ani. În mesajul cu caracter evident propagandistic, luat în râs de Marcel Ciolacu, șeful susține că, în 2025, a realizat cele mai mari investiţii pentru dezvoltare din ultimii 36 de ani.

„Felicitări Guvernului Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025! Focusul pe investiţii a dat roade (după multiple tentative de stopare a proiectelor începute), programele de dezvoltare au continuat să modernizeze România (bine că a fost abandonată ideea anulării Anghel Saligny) miliardele din PNRR au infuzat economia (mai puţin cele 7 miliarde pierdute)”, a replicat Marcel Ciolacu, pentru succesorul său, tot pe Facebook.

Social-democratul, care a condus guvernul în prima jumătate a anului, îl felicită, ironic, pe Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025 și pentru cu care se laudă. Mai mult, îi sugerează că ar trebui să-și asume intrarea în Schengen şi Autostrada Moldovei. Pe de altă parte, atrage atenția, că România nu are nici un draft de buget pentru 2026, deși suntem în 9 ianuarie.

„PS: Nu mai punem la socoteală intrarea în Schengen şi Autostrada Moldovei. Alte două reuşite ale Guvernului Bolojan. PPS: Este 9 ianuarie şi Romania încă nu are o formulă de buget pentru 2026”, a adăugat fostul premier de la PSD.

Mesajul festivist al premierului Bolojan

Într-o postare de propagandă, ironizată de Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan a anunțat pe un ton festivist că, în mandatul său, într-un singur an s-au realizat cele mai mari investiții în dezvoltarea Romîniei, de la căderea lui Nicolae Ceaușescu, în 1989.

„Investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României. Din totalul investițiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene. În primele 6 luni ale lui 2025, din investiții de 50,4 miliarde lei, 18,8 miliarde lei erau asigurate din fonduri europene. În ultimele 6 luni ale anului 2025 investițiile au fost de 87,1 miliarde lei, din care 58,6 miliarde lei au fost fonduri europene”, a scris Bolojan.

Pentru aceste „realizări mărețe”, premierul a mulțumit , fără să pomenească un cuvânt despre cetățenii pe umerii cărora a plasat întreaga povară fiscală a recuperării deficitului.

„Este rezultatul unui efort de echipă. Mulțumesc colegilor din guvern și ministere, ADR-urilor, autorităților locale, beneficiarilor privați, constructorilor, proiectanților, consultanților și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor investiții pentru modernizarea României”, a încheiat el.