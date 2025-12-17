B1 Inregistrari!
Împodobirea caselor a dus magia sărbătorilor la un alt nivel. „Casele lui Moș Crăciun" fac senzație

Împodobirea caselor a dus magia sărbătorilor la un alt nivel. „Casele lui Moș Crăciun” fac senzație

17 dec. 2025, 12:39
Împodobirea caselor a dus magia sărbătorilor la un alt nivel. „Casele lui Moș Crăciun” fac senzație
Sursa Foto: Captură Video -observatornews.ro
Cuprins
  1. Cum a cucerit trendul american România
  2. Cum a ajuns grădina unui bloc să fie atracția cartierului

Împodobirea caselor a dus spiritul Crăciunului la un alt nivel. O curte din Mureș poate fi ușor confundată cu casa lui Moș Crăciun. Aproape 50 de kilometri de ghirlande luminoase îmbracă spectaculos locuința și copacii.

Magia sărbătorilor se regăsește și la Brașov. Aici, grădina unui bloc a fost amenajată ca un veritabil parc de Crăciun, devenind punctul de atracție al cartierului.

Cum a cucerit trendul american România

Sărbătorile de iarnă sunt mai strălucitoare ca niciodată la Reghin. O curte din oraș luminează intens, transformând zona într-un adevărat spectacol de poveste.

„Totul a venit dintr-o pasiune a copilăriei. De când ne-am mutat aici la casă, tot aşa a fost. Din octombrie am început împodobitul”, a declarat proprietarul casei, potrivit observatornews.ro.

Vecinii spun că cei mici sunt convinși că aici se află chiar casa lui Moș Crăciun. În timp, pasiunea s-a transformat într-o tradiție așteptată cu nerăbdare în fiecare an. Aproape 50 de kilometri de ghirlande luminoase îmbracă locuința, copacii și aleile. Luminile au fost aprinse oficial de Moș Nicolae, marcând startul sărbătorilor.



„Îi mai dau sfaturi, îi mai arăt idei despre ce să mai comande, adică instalaţii. Cel mai mult îmi place bradul cel mare, moşul şi renii”, a mai spus fiica proprietarului.

Cum a ajuns grădina unui bloc să fie atracția cartierului

La Brașov, spiritul Crăciunului a transformat grădina unui bloc într-un adevărat parc de iarnă. Acesta a devenit rapid punctul de atracție al cartierului. Mii de luminițe, reni, globuri uriașe și un Moș Crăciun în mărime naturală îi fac pe copii să se oprească fascinați la fiecare pas.

Unul dintre locatari a folosit peste 300 de metri de ghirlandă luminoasă pentru a da viață acestui decor spectaculos, inspirat din filmele americane de Crăciun.

„Ne inspirăm şi noi din „Singur Acasă”. Şi dacă tot e Crăciunul am zis că de ce la alţii se poate şi la noi nu”, a precizat acesta.

Dorința de a aduce bucurie și de a crea o atmosferă specială a transformat spațiul dintre blocuri într-un loc de poveste. Părinții spun că cei mici sunt încântați și că astfel de inițiative sunt rare, dar extrem de apreciate.

