B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Plante rezistente la frig: cum să ai o grădină plină de culoare chiar și iarna

Plante rezistente la frig: cum să ai o grădină plină de culoare chiar și iarna

Selen Osmanoglu
17 nov. 2025, 09:22
Plante rezistente la frig: cum să ai o grădină plină de culoare chiar și iarna
Sursa foto: Captură Video - YouTube
Cuprins
  1. Plante perene și flori rezistente la frig
  2. Arbuști și plante care înfloresc iarna
  3. Plante cu origine montană sau nordică

Chiar dacă temperaturile scad, există numeroase plante care suportă bine frigul și pot transforma spațiul exterior într-un colț plin de viață. Alegând speciile potrivite, adaptate condițiilor locale, poți avea culoare, textură și vitalitate chiar și în cele mai reci luni ale anului. Iată câteva dintre cele mai rezistente plante pentru grădina de iarnă!

Plante perene și flori rezistente la frig

Bujorul (Paeonia lactiflora)

  • Suportă iernile lungi și geroase, conform Click.
  • Este o plantă perenă cu frunze mari și flori lila sau violet.
  • Înflorește la începutul verii, dar rezistă toată iarna în sol.
  • Poate ajunge la 0,5–1 m înălțime.

Frunzele moarte trebuie îndepărtate pentru a permite creșterea sănătoasă în primăvară.

Echinacea

  • Majoritatea soiurilor rezistă la temperaturi de îngheț.
  • Unele hibriduri moderne sunt mai sensibile la frig. Verifică eticheta înainte de achiziție.
  • Planta rămâne viguroasă chiar și când își pierde culoarea toamna târziu.

Narcisa

  • Un simbol al primăverii, dar surprinzător de rezistentă la frig.
  • Poate trece fără probleme peste episoadele de îngheț.
  • Bulbii încolțesc devreme și oferă un aspect vesel grădinii.

Viola / Panseluța

  • floare care adoră diminețile reci.
  • În zonele cu ierni blânde, supraviețuiește întreaga iarnă.
  • Deși este anuală, se autoînsămânțează cu ușurință.

Arbuști și plante care înfloresc iarna

Iasomia de iarnă (Jasminum nudiflorum)

  • Arbust de foioase, subțire și elegant.
  • Are flori galbene la finalul iernii.
  • Nu este parfumată, dar aduce strălucire într-o perioadă lipsită de culori.

Trandafirul de iarnă (Helleborus)

  • Înflorește chiar la începutul iernii.
  • Florile pot fi albe, roz, mov sau bordo.
  • Tolerează frigul și preferă solurile bine drenate, cu umiditate moderată.

Plante cu origine montană sau nordică

Irisul

  • Irisul siberian rezistă cu succes la temperaturi sub 0°C.
  • Irisul algerian înflorește iarna până la începutul primăverii.
  • Are flori parfumate, în nuanțe argintiu-violet, ideale pentru un colț rafinat.
  • Speciile provin din zone precum nordul Turciei, Rusia, Grecia, Siria de Vest și Tunisia.
Tags:
Citește și...
Viață la 101 ani: iubire, disciplină și puțin noroc. Iată care sunt secretele unui veteran
Eveniment
Viață la 101 ani: iubire, disciplină și puțin noroc. Iată care sunt secretele unui veteran
Avertizare pentru șoferi. Trafic deviat pe drumul european 87, în apropiere de Babadag
Eveniment
Avertizare pentru șoferi. Trafic deviat pe drumul european 87, în apropiere de Babadag
Cluj: Elev de 6 ani, dezbrăcat și bătut de colegii din clasa zero. Copilului i-a fost amputat un deget. Cum au reacționat cadrele didactice și ministrul Educației
Eveniment
Cluj: Elev de 6 ani, dezbrăcat și bătut de colegii din clasa zero. Copilului i-a fost amputat un deget. Cum au reacționat cadrele didactice și ministrul Educației
Cum ținem post corect. Greșeli de evitat și obiective de atins, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic
Eveniment
Cum ținem post corect. Greșeli de evitat și obiective de atins, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic
Pensionarii speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției ar putea rămâne fără locuințe de serviciu. Unde s-a blocat proiectul de lege
Eveniment
Pensionarii speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției ar putea rămâne fără locuințe de serviciu. Unde s-a blocat proiectul de lege
Un polițist de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împușcat în cap
Eveniment
Un polițist de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împușcat în cap
Cătălin Drulă și consilierii USR au început demersurile pentru Parcul Uranus
Eveniment
Cătălin Drulă și consilierii USR au început demersurile pentru Parcul Uranus
Ciprian Ciucu va susține o conferință de presă luni, transmisă live pe Facebook
Eveniment
Ciprian Ciucu va susține o conferință de presă luni, transmisă live pe Facebook
Ministrul german, discutii despre Bucuresti cu primarul Ciprian Ciucu
Eveniment
Ministrul german, discutii despre Bucuresti cu primarul Ciprian Ciucu
Tragedie în Galați: o adolescentă de 17 ani a fost găsită strangulată. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Tragedie în Galați: o adolescentă de 17 ani a fost găsită strangulată. Iată ce s-a întâmplat
Ultima oră
09:30 - Nicușor Dan, șocat de moartea fetiței în clinica stomatologică. Ce-l nemulțumește la ministerul condus de Rogobete
09:07 - Iulia Vântur a fermecat Vaticanul! A interpretat colinde românești și imnul „We are the new world” în fața Papei Leon XIV (VIDEO)
09:00 - Ciprian Ciucu schimbă fața școlilor din Sectorul 6: modernizări, creșe noi și dotări europene
08:45 - Război în Ucraina. Atac rusesc cu rachete asupra regiunii Harkov. Autoritățile au numărat trei morți și zece răniți
08:40 - Viață la 101 ani: iubire, disciplină și puțin noroc. Iată care sunt secretele unui veteran
Catalin Drula
08:30 - Valul scumpirilor apasă tot mai greu! 2026 aduce tăieri dure de cheltuieli. Ce sacrifică românii și încotro se duc prețurile
08:07 - Atenționare meteo de ceață densă. ANM a emis un Cod Galben pentru 20 de județe
07:46 - Avertizare pentru șoferi. Trafic deviat pe drumul european 87, în apropiere de Babadag
07:25 - Prognoza meteo pentru ziua 17 noiembrie. Săptămâna începe cu vreme schimbătoare
23:55 - Băsescu: Anca Alexandrescu a „mâncat din mâna” lui Năstase, apoi Dragnea, Ponta, Oprescu… Mulți se vor lămuri despre escrocheria suveranistă