Chiar dacă temperaturile scad, există numeroase plante care suportă bine frigul și pot transforma spațiul exterior într-un colț plin de viață. Alegând speciile potrivite, adaptate condițiilor locale, poți avea culoare, textură și vitalitate chiar și în cele mai reci luni ale anului. Iată câteva dintre cele mai rezistente plante pentru grădina de iarnă!

Plante perene și flori rezistente la frig

Bujorul (Paeonia lactiflora)

Suportă iernile lungi și geroase, conform Click.

Este o plantă perenă cu frunze mari și flori lila sau violet.

Înflorește la începutul verii, dar rezistă toată iarna în sol.

Poate ajunge la 0,5–1 m înălțime.

Frunzele moarte trebuie îndepărtate pentru a permite creșterea sănătoasă în primăvară.

Echinacea

Majoritatea soiurilor rezistă la temperaturi de îngheț.

Unele hibriduri moderne sunt mai sensibile la frig. Verifică eticheta înainte de achiziție.

Planta rămâne viguroasă chiar și când își pierde culoarea toamna târziu.

Narcisa

Un simbol al primăverii, dar surprinzător de rezistentă la frig.

Poate trece fără probleme peste episoadele de îngheț.

Bulbii încolțesc devreme și oferă un aspect vesel grădinii.

Viola / Panseluța

floare care adoră diminețile reci.

În zonele cu ierni blânde, supraviețuiește întreaga iarnă.

Deși este anuală, se autoînsămânțează cu ușurință.

Arbuști și plante care înfloresc iarna

Iasomia de iarnă (Jasminum nudiflorum)

Arbust de foioase, subțire și elegant.

Are flori galbene la finalul iernii.

Nu este parfumată, dar aduce strălucire într-o perioadă lipsită de culori.

Trandafirul de iarnă (Helleborus)

Înflorește chiar la începutul iernii.

Florile pot fi albe, roz, mov sau bordo.

Tolerează frigul și preferă solurile bine drenate, cu umiditate moderată.

Plante cu origine montană sau nordică

Irisul