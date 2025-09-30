Înscrierea la programul „Rabla 2025” a avut loc marți, începând cu ora 10:00 și în numai 13 minute, a fost epuizat pentru mașinile cu motoare termice (pe benzină și GPL sau hibride). Totuși, președintele Administrației Fondului pentru Mediu a explicat motivul pentru care înscrierea continuă.

Ce a spus președintele AFM

Anul acesta, cererea a fost foarte mare pentru beneficierea voucherelor din programul „Rabla”, iar faptul că bugetul pentru persoane fizice s-a micșorat considerabil, a stârnit multe controverse și nemulțumiri în rândul românilor. Dacă, în luna iunie, propunerea era de 610 milioane de lei, în prezent oamenii au putut beneficia doar de 200 de milioane de lei.

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a explicat faptul că, deși bugetul s-a epuizat în mai puțin de un sfert de oră pentru mașinile cu motor termic, cetățenii se pot înscrie în continuare și, în cazul în care banii pentru mașinile electrice nu vor fi dați, atunci fondurile se vor redirecționa către celelalte categorii de vehicule.

„În acest moment mai sunt disponibili aproximativ 70 de milioane pentru mașinile mașini electrice. Vreau să fac o analiză după 24 de ore, încă lumea se înscrie și încă este solicitare pe platforma AFM. O să vedem după 24 de ore și atunci putem să ne facem o idee și o estimare a cererilor venite de la populație.

O să o să facem o analiză după câteva zile și o să putem muta banii. Am luat în calcul această posibilitate și cu siguranță, dacă se va impune, o să o să fie o decizie a AFM”, a declarat Florin Bănică pentru

Până când se poate face înscrierea

Reamintim că programul a fost întârziat cu 100 de zile față de primul termen. În luna iunie, cu o zi înainte de a începe înscrierile pentru persoanele fizice, a fost anunțată amânarea programului. „Rabla 2025” durează până în data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59.

Ce a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului

„Eu cred că trebuie să fie regândit cu totul modul cum au fost scrise strategic proiectele din AFM. Eu nu cred că Ministerul Mediului trebuie să fie un minister de concurs de vouchere sau în câte secunde câte vouchere putem să dăm, ci cred că ar trebui să fie un minister care să drămuiască puținii bani pe care îi are la dispoziție, să se ducă exact la programele strategice care să rezolve problemele care ne pun și nouă viața în pericol. Vorbim aici de iazuri care nu au fost încă ecologizate, de o rată de colectare foarte mică a deșeurilor. Toate lucrurile acestea au nevoie de bani în spate. Or, dacă banii principali pe care noi îi gestionăm îi dăm pe vouchere… Eu nu spun, s-ar putea să fie un proiect foarte bun, dar poate că nu este menirea Fondului pentru Mediu să acopere aceste proiecte”, a declarat ministra, în urmă cu ceva timp, pentru Agerpres.