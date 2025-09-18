Începând cu data de 30 septembrie, ora 10:00, persoanele fizice se pot înscrie pentru a accesa . Înscrierea se poate face până în data de 25 noiembrie, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat, transmite Administrația Fondului pentru Mediu.

Cum sunt alocați cei 200.000 de lei

alocată sesiunii de înscriere este 200.000.000 lei, din care:

80.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

120.000.000 lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Programul Rabla Auto 2025 oferă persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, și achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente energetic.

Ce a transmis Președintele Administrației Fondului pentru Mediu

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a transmis faptul că încurajează cetățenii români să renunțe la autovehiculele poluante și să opteze pentru „soluții de mobilitate mai prietenoase cu mediul”.

„Chiar și într-un context bugetar mai restrâns în acest an, angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat. Continuăm să încurajăm populația să renunțe la autovehiculele vechi, poluante, și să opteze pentru soluții de mobilitate mai prietenoase cu mediul, contribuind astfel la îmbunătățirea calității aerului și la tranziția către un transport sustenabil”, a declarat Florin Bănică, Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, într-un comunicat de presă.

Conform informațiilor, valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

De ce s-a micșorat bugetul programului „Rabla” la 200 de milioane de lei

Reducerea bugetului pentru programul „Rabla”, în ceea ce privește persoanele fizice, a stârnit multe reacții în rândul populației. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a explicat motivul pentru care s-a produs acest lucru.

„În primul rând, am aici chiar Ordinul pentru lansarea programului ‘Rabla’ care a fost, ieri (joi, 11 septembrie 2025, n.r.), publicat în Monitorul Oficial. S-a redus, într-adevăr, la 200 de milioane de lei pentru persoane fizice. Noi, anul acesta, suntem într-o situație bugetară destul de dificilă. Am încercat, au fost primele discuții pe care le-am avut, cum să reușim să găsim un scenariu în care să susțină și bugetul un program. Ne era foarte clar că 1,5 miliarde cu siguranță n-ar mai fi putut să fie anul acesta suportate de buget. Am găsit această variantă pentru că la persoane fizice era și problema că mulți dăduseră deja avans. Sunt și un număr semnificativ de producători care aduseseră deja mașinile în țară, deci aici se făcuseră niște investiții și mai ales că a fost anunțat că este suspendat exact cu o zi înainte. Eu nu eram atunci în minister, dar faptul că au fost practic toate aceste elemente care au scăzut din predictibilitate, am făcut tot ce era posibil să lansăm totuși anul acesta, în valoare de 200 de milioane de lei.

În mod evident asta înseamnă că vor fi mai puține mașini înlocuite. Noi trebuie să menționăm, însă, că ținta pe care noi ne-am asumat-o prin PNRR, de a înlocui un număr de mașini, deja a fost atinsă la acest moment. Este unul dintre puținele jaloane care au fost atinse cam cu un an înainte de momentul în care ar fi trebuit să livrăm acest obiectiv, tocmai pentru că vrem să avem acest program și pe viitor. Suntem în discuții destul de avansate cu Ministerul Fondurilor Europene să mutăm acest program, de la anul, pe Fondul Social pentru Climă, adică să fie din fonduri europene, să nu mai depindă de bugetul național”, a declarat Diana Buzoianu pentru