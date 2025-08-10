Patru mii de oameni sunt nevoiți să trăiască cu curentă doar patru zile pe săptămână, într-o comună din , România.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ce spune primarul comunei

Cum rezistă cetățenii

Ce s-a întâmplat

Seceta a închis robinetele în satele din comuna Beceni, județul Buzău, România. Compania care a preluat rețeaua a impus un program strict.

Acesta funcționează de duminică, la ora 8 dimineața, până miercuri, la aceeași oră. Patru zile cu apă, trei fără, conform .

„Până acum am avut, de ce să vorbim. Am avut din plin. Acum de câteva zile nu, pentru că nu a mai dat Dumnezeu de sus. Nu mai e, acolo unde chiar trebuia”, spune o localnică.

Ce spune primarul comunei

Primarul comunei, Adrian Burlacu, transmite cetățenilor să folosească apa cu responsabilitate.

„Seceta este un factor principal în lipsa apei, iar pe această cale facem apel ca să consumăm cu simț de răspundere apa”, spune Adrian Burlacu.

Cum rezistă cetățenii

Sătenii își încep dimineața cu un drum la fântână. Umplu gălețile, le cară acasă și adapă animalele ori udă grădinile de zarzavaturi.

Pentru apă de băut, merg la magazinele din sat. Cu toate acestea, întâmpină dificultăți și aici. Rafturile se golesc rapid.

În apartamente, lipsa apei afectează întreaga familie. Chiuvetele sunt pline cu vase murdare, mașinile de spălat devin simple spaţii de depozitare pentru hainele murdare, iar igiena zilnică devină o povară.