În ce măsură ne influențează materialul pijamalelor calitatea somnului? Iată ce spun studiile!

În ce măsură ne influențează materialul pijamalelor calitatea somnului? Iată ce spun studiile!

Elena Boruz
31 oct. 2025, 13:33
Cuprins
  1. Cum alegi materialul ideal al pijamalelor
  2. Ce efecte are materialul neadecvat al hainelor de noapte

Ai crede că alegerea unui tricou vechi pentru somn e suficientă, însă studiile arată că materialul pijamalelor are un impact real asupra somnului.

Cercetările recente indică faptul că fibrele textile din hainele de noapte influenţează temperatura corpului şi confortul termic, ceea ce afectează direct durata şi calitatea somnului. Din momentul în care corpul îşi reglează temperatura pentru a adormi, un material nepotrivit poate să alunge această stare de relaxare.

Cum alegi materialul ideal al pijamalelor

De ce trebuie să ţii cont în alegerea hainelor de noapte? În primul rând, materialul pijamalelor trebuie să fie respirabil, să permită schimbul de căldură şi umiditate şi să nu te facă să transpiri sau să îngheţi în timpul nopţii.

De exemplu, bumbacul, lâna naturală sau inul sunt recomandate pentru aceste proprietăţi. De ce contează? Pentru că termoreglarea corpului în somn este esenţială: dacă stai prea cald sau prea rece, somnul poate fi fragmentat, te poţi trezi de mai multe ori sau adormi mai greu.

Ce efecte are materialul neadecvat al hainelor de noapte

Materiale sintetice nerespirabile sau prea grosiere pot împiedica procesul natural prin care temperatura corporală scade la începutul somnului, ceea ce prelungeşte momentul adormirii şi poate reduce somnul profund. Un studiu a arătat că persoanele care au purtat pijamale din lână s-au odihnit mai rapid decât cele din bumbac (în condiţii de răcoare), graţie proprietăţilor izolatoare ale fibrelor.  De aceea, materialul pijamalelor este un element căruia merită să îi acorzi atenţie, dacă vrei să îţi optimizezi rutina de seară şi să dormi mai bine.

În plus, specialiștii recomandă ca pijamalele să fie adaptate sezonului. Vara, materialele ușoare precum bumbacul subțire sau viscoza ajută pielea să respire și mențin corpul răcoros. În schimb, în lunile reci, lâna merinos sau flanela oferă căldură constantă, fără a supraîncălzi corpul. Important este ca hainele de noapte să fie lejere, fără cusături sau etichete iritante, care pot deranja în timpul somnului și pot afecta calitatea odihnei.

