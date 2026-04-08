În urma controalelor ANAF desfășurate în Ilfov, inspectorii au dat amenzi de peste 100.000 de lei și au pus sub sechestru 700 kg de alimente. Autoritățile au descoperit depozite care funcționau ilegal și produse de import care nu aveau documente clare de proveniență.

Ce nereguli au ieșit la iveală în urma controalelor ANAF

au găsit o situație revoltătoare la o firmă care depozita legume și fructe, deși apărea în baza de date ca având activitatea oprită. Această societate nu avea dreptul legal să dețină depozite, ci doar să intermedieze vânzări. În realitate, însă livra produse către marii retaileri fără nicio autorizație validă.

În alte locații verificate, marfa care figura în actele contabile lipsea fizic din rafturi, ceea ce indică vânzări „la negru”. De asemenea, documentele pentru transportul bunurilor erau pline de greșeli, iar adaosul comercial aplicat nu respecta prevederile legale în vigoare.

Ce sancțiuni au fost aplicate firmelor

Pe lângă amenzile record de peste 100.000 de lei, inspectorii au decis să blocheze comercializarea a sute de kilograme de legume și fructe perisabile. Totodată, cinci camioane pline cu marfă au fost sigilate pe loc pentru ca experții să verifice dacă datele din actele vamale coincid cu realitatea din remorci.

Autoritățile au ridicat toate actele originale și fișele de stoc pentru a le analiza în detaliu. Aceștia vor verifica prin sistemul electronic Ro e-transport dacă traseul mărfurilor a fost raportat corect. De asemenea, va trebui verificat și dacă prețurile declarate în vamă nu au fost subevaluate pentru a plăti taxe mai mici.

De ce s-au organizat controale

Aceste razii fac parte dintr-o campanie mai amplă care vizează marile rute de transport din România. Inspectorii urmăresc nu doar să recupereze banii pierduți prin evaziune fiscală, ci și să oprească distribuția alimentelor care ar putea pune în pericol sănătatea populației.

În perioada următoare, verificările se vor extinde la nivel național, vizând toate fluxurile de produse care vin de peste graniță. În funcție de dovezile strânse în urma controalelor ANAF, firmele prinse pe picior greșit riscă noi sancțiuni sau chiar închiderea definitivă a punctelor de lucru.