Înalta Curte de Casație și Justiție atacă la CCR legea privind pensiile magistraților. Motivele invocate de judecători

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), convocate de președinta Lia Savonea, au votat, joi, în unanimitate, să atace la legea privind reforma de serviciu.

Lia Savonea a explicat, potrivit , că, deși majoritatea judecătorilor sunt protejați de dispozițiile tranzitorii ale actului normativ, gestul lor reprezintă „o datorie de conștiință”:

Cuprins:

Ce a declarat Lia Savonea cu privire la sesizare

Care sunt principalele modificări aduse legii privind reforma pensiilor de serviciu

De ce au ales judecătorii să sesizeze Curtea Constituțională

Care sunt motivele de neconstituționalitate invocate

Ce urmează după sesizarea CCR

„Chiar dacă majoritatea judecătorilor ÎCCJ sunt protejați de dispozițiile tranzitorii ale acestei legi, prin exercițiul de astăzi ei își asumă o datorie de conștiință: să evalueze posibilitatea sesizării CCR pentru apărarea viitorului justiției din România. O justiție construită cu greu, prin ani de sacrificii și renunțări care riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”, a declarat Savonea pentru G4Media.ro.

Legea pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea prevede două schimbări majore:

reducerea cuantumului pensiilor de serviciu,

creșterea treptată a vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani.

Potrivit Lia Savonea, judecătorii au considerat că această reformă riscă să submineze stabilitatea sistemului judiciar și să creeze dezechilibre între generațiile de magistrați.

Conform draftului de sesizare consultat de G4Media.ro, judecătorii invocă mai multe aspecte:

Încălcarea statului de drept:

„Repunerea în discuție a statutului magistraților, fără o justificare reală, la numai un an de la reforma legislativă ce l-a vizat, este contrară principiului statului de drept, încălcându-se astfel art. 1 alin. (3) și (5) din Constituţie.”

2. Lipsa avizului real al CSM:

”Încălcarea prevederilor art. 1 alin. (3) și (5) raportat la art. 133 alin. (1) din Constituţie, sub aspectul solicitării formale a avizului Consiliului Superior al Magistraturii” (…)

”Deși inițiatorul a învestit Consiliul Superior al Magistraturii cu solicitarea de emitere a avizului cu privire la proiectul de lege sus-menționat, la 29 august 2025 Guvernul a aprobat o altă formă, substanțial diferită, a actului normativ decât a celui transmis CSM spre avizare, iar la 01 septembrie 2025 Executivul și-a angajat răspunderea în Parlament pe acest proiect de lege, ceea ce echivalează cu inexistența solicitării avizului pe proiectul de lege pe care Guvernul și-a asumat răspunderea.

A admite că ar exista posibilitatea de a se transmite un proiect incipient pentru ca, în final, asumarea răspunderii să se facă pe un cu totul alt proiect ar echivala cu lipsirea de orice finalitate a procedurii consultării puterii judecătorești, procedură căreia îi corespunde avizul CSM”, se arată în draftul de sesizare.

3. ”Legea este neconstituțională în ansamblul său întrucât nesocotește flagrant exigențele constituționale referitoare la principiul securității juridice și al încrederii legitime, precum și la interzicerea discriminării, corelate cu principiul independenței justiției, în componenta sa instituțională, contrar art. 1 alin. (3) și (5), art. 16 și art. 124 alin. (3) din Constituția României.”

”Legea adoptată generează coexistența a trei regimuri distincte de pensionare a magistraților, rezultat al unor intervenții legislative succesive într-un interval extrem de scurt, ceea ce conduce la nesocotirea principiilor stabilității și securității juridice și creează o nouă falie între generațiile de magistrați.

Citește, mai jos, textul integral al sesizării:

Ce urmează după sesizarea CCR

Curtea Constituțională urmează să analizeze sesizarea Înaltei Curți și să decidă dacă legea respectă sau nu Constituția.