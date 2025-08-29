Criză politică într-o importantă țară asiatică. Premierul a fost demis de Curtea Constituțională

în Thailanda după ce Curtea Constituțională a destituit condus de Paetongtarn Shinawatra pentru modul în care a gestionat conflictului frontalier cu Cambodgia.

, formată din nouă judecători, a considerat că Paetongtarn Shinawatra nu a respectat normele etice ale unui prim-ministru în timpul unui apel telefonic. Aceasta a vorbit cu fostul lider cambodgian Hun Sen, după cum au transmis AFP, Reuters şi Kyodo.

Conversația a avut loc în timp ce şi Cambodgia erau implicate într-un conflict militar provocat de moartea unui soldat cambodgian. Militarul a fost ucis, la finalul lunii mai, într-un schimb de focuri cu cu armata thailandeză într-o zonă frontalieră disputată.

În contextul acestei convorbiri telefonice, coaliția de guvernare s-a rupt, partidul conservator Bhumjaithai ieșind de la putere pe motiv că tonul premierului în discuția cu liderul cambodgian a fost prea reverenţios.

Scandalul a provocat o criză politică şi noi tensiuni între Thailanda şi Cambodgia. În cinci zile de confruntări, între armatele celor două șări, au murit 40 de persoane şi au fost strămutate alte 300.000.

Cum a reacționat premierul Shinawatra

Într-o primă reacţie, după decizia Curţii Constituţionale, Paetongtarn Shinawatra s-a apărat spunând că în convorbirea cu fostul lider cambodgian Hun Sen a încercat doar să apere interesele ţării sale.

„Intenţiile mele erau în interesul ţării, nu pentru profitul meu personal, ci pentru viaţa oamenilor, inclusiv a civililor şi a soldaţilor. Verdictul de astăzi a cauzat o schimbare în politica thailandeză; toţi trebuie să ajutăm, toate părţile, guvern sau opoziţie, trebuie să lucrăm împreună pentru a construi stabilitatea politică şi pentru a garanta că nu va mai exista alt punct de inflexiune”, a declarat Paetongtarn Shinawatra.

Săptămâna trecută, tatăl lui Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, la rându-i fost premier și miliardar, a fost achitat după un proces în care a fost judecat pentru crimă de lezmajestate. Miliardarul, în vârstă de 76 de ani, ar fi riscat până la 15 ani de închisoare.

În acest context, Paetongtarn Shinawatra devine al treilea membru al familiei sale înlăturat de la conducerea guvernului, după tatăl şi mătuşa ei Yingluck. Cei doi au fost înlăturați prin lovituri de stat militare. De menționat că decizia adoptată de Curtea Constituțională nu este singulară. În urmă cu un an Curtea l-a destituit pe predecesorul său Srettha Thavisin.