Un nou tronson de cale ferată modernizată a fost deschis circulației în vestul țării, în cadrul unui proiect major finanțat din fonduri europene. Investiția vizează creșterea capacității de trafic și îmbunătățirea performanței transportului feroviar pe una dintre magistralele importante ale României.

Ce presupune noul tronson feroviar dat în exploatare

Autoritățile au anunțat punerea în funcțiune a încă zece kilometri de cale ferată simplă pe Lotul 2 al proiectului Caransebeș – Timișoara – Arad. Segmentul se adaugă celor 20 de kilometri deja finalizați de antreprenorul spaniol FCC Construccion.

„Începând cu data de 12 februarie 2026, ora 20:00, se deschide circulaţia feroviară pe un nou tronson modernizat în zona Staţiei Topolovăţ, de pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara. Investiţia face parte din obiectivul «Modernizarea liniei Caransebeş – Timişoara – Arad, Lot 2 Lugoj – Timişoara Est», proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), proiect strategic pentru modernizarea infrastructurii feroviare şi creşterea performanţei operaţionale“, transmit reprezentanţii Companiei Naţionale de Căi Ferate.

Ce lucrări au fost realizate pe segmentul Topolovăţ

Potrivit , lucrările au inclus reconstrucția terasamentelor, consolidarea platformei feroviare și instalarea unor sisteme moderne de drenaj pentru evacuarea apelor. Au fost modernizate instalațiile din stație, integrate mai multe schimbătoare de cale și executate lucrări de artă, inclusiv podețe și un pod metalic.

Proiectul a presupus și realizarea a două peroane noi, fiecare cu lungimea de 200 de metri, dotate cu copertine, precum și montarea de panouri fonoabsorbante. Toate intervențiile au fost verificate prin măsurători topometrice și teste tehnice, pentru respectarea normelor de siguranță feroviară.

Odată cu cei 30 de kilometri deja dați în folosință, Lotul 2 Lugoj – Timișoara Est devine cel mai avansat dintre cele patru segmente ale magistralei modernizate. Traseul are o lungime totală de 54,13 kilometri și este finanțat integral din fonduri europene, prin PNRR. „Punerea în funcţiune a acestui tronson contribuie la creşterea capacităţii de trafic, reducerea timpilor de parcurs şi alinierea infrastructurii la cerinţele reţelei transeuropene de transport TEN-T“, precizează SA.

Cum se va schimba circulația feroviară după finalizarea proiectului

La finalul modernizării, trenurile de călători vor putea circula cu viteze de până la 160 de kilometri pe oră, relatează News.ro. În același timp, garniturile de marfă vor atinge viteze de până la 120 de kilometri pe oră, crescând atractivitatea transportului feroviar.