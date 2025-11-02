Incendiu de proporții la o casă din Harghita. O femeie a murit

Un incendiu de proporții a izbucnit, sâmbătă, la o casă din comuna Vărșag, din județul Harghita. Din păcate, flăcările au ars aproximativ 90% din tot ceea ce exista în casă și într-o anexă gospodărească, dar pompierii au descoperit ceva și mai tragic.

Flăcările au făcut o victimă

O femeie, în vârstă de 93 de ani, proprietara casei, a fost găsită fără suflare în interiorul imobilului, Din păcate, nu s-a mai putut face nimic. La fața locului, s-au deplasat trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Odorheiu Secuiesc, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Vărșag, conform

Cauza urmează să fie stabilită.

Explozie și la Dej

De asemenea, în cursul aceleiași zile, o explozie a izbucnit la o casă de locuit din Dej, județul Cluj, fiind urmată de un incendiu puternic. Conform informațiilor, o persoană și-a pierdut viața, deoarece nu a putut să părăsească incinta la timp.

Trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanţe SMURD şi un echipaj SAJ cu medic au fost mobilizate. Cadavrul bărbatului, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost găsit de pompieri sub dărăpănături. Acesta a fost predat echipajului SAJ.

Explozia s-a resimțit foarte tare, potrivit martorilor. Locuința a fost distrusă aproape în totalitate, țeava de alimentare cu gaze fiind ruptă.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin în aceste momente pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu. Din primele informații, o persoană nu ar fi reușit să iasă singură afară. Astfel, pompierii efectuează o misiune de căutare-salvare. Totodată, potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă. Au fost trimise la fața locului trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic”, a transmis ISU CLUJ.