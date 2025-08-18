B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incendiu în Timișoara, într-un apartament de la etajul patru. De la ce ar fi pornit totul

Incendiu în Timișoara, într-un apartament de la etajul patru. De la ce ar fi pornit totul

Selen Osmanoglu
18 aug. 2025, 08:22
Incendiu în Timișoara, într-un apartament de la etajul patru. De la ce ar fi pornit totul
Foto. Pixabay

Un incendiu a a izbucnit duminică, 17 august, într-un apartament de la etajul patru al unui bloc din Timișoara.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • De la ce ar fi pornit incendiul

Ce s-a întâmplat

Momente de panică într-un bloc din Timișoara. Un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 4.

Casa scării a fost acaparată de un fum gros care a speriat locatarii. Mai mulți oameni au fost evacuați, în urma acestora.

Femeia de 72 de ani, care locuia în apartamentul cu pricina, a fost scoasă din imobil de pompieri. Eaq a ieșit desculță din dorința de a scăpa cât mai repede.

De la ce ar fi pornit incendiul

Incendiul ar fi pornit de la un frigider care a făcut scurtcircuit. Mai mulți vecini din apartamentele alăturate au fost și ei evacuați.

„A luat foc de la un frigider și s-o extins…”, a spus o vecină, pentru Știrile ProTv.

„Ardea pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Incendiul s-a produs cel mai probabil în urma unui scurt circuit la aparatul frigorific”, a declarat Ionuț Picu, șef Garda intervenție si stingere ISU Timiș.

Incendiul a distrus holul, bucătăria, dormitorul, dar și o parte din casa scării.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
Eveniment
Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
Eveniment
Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”
Eveniment
Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”
Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora
Eveniment
Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora
Despăgubiri pentru penele de curent prelungite sau căderile de tensiune. Procedura pe care puțini români o cunosc
Eveniment
Despăgubiri pentru penele de curent prelungite sau căderile de tensiune. Procedura pe care puțini români o cunosc
Sute de studenți protestează la Timișoara împotriva tăierii burselor. „Am venit să-mi vând frigiderul pentru că nu mai am ce pune în el”
Eveniment
Sute de studenți protestează la Timișoara împotriva tăierii burselor. „Am venit să-mi vând frigiderul pentru că nu mai am ce pune în el”
Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
Femeie surprinsă în timp ce trăgea doi măgari cu mașina. Cum a fost sancționată
Eveniment
Femeie surprinsă în timp ce trăgea doi măgari cu mașina. Cum a fost sancționată
Curtea de Apel Constanța va pronunța astăzi sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu
Eveniment
Curtea de Apel Constanța va pronunța astăzi sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu
Oana Țoiu: „Nu poate să fie acceptabil”. Ce spune despre Programul Visa Waiver
Eveniment
Oana Țoiu: „Nu poate să fie acceptabil”. Ce spune despre Programul Visa Waiver
Ultima oră
10:05 - Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
09:56 - Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
09:50 - Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”
09:32 - Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora
09:31 - Despăgubiri pentru penele de curent prelungite sau căderile de tensiune. Procedura pe care puțini români o cunosc
09:15 - Sute de studenți protestează la Timișoara împotriva tăierii burselor. „Am venit să-mi vând frigiderul pentru că nu mai am ce pune în el”
08:55 - Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
08:53 - Vremea astăzi, 18 august. În ce regiuni sunt așteptate ploi, furtuni și grindină
08:48 - Reuniune de urgență la PSD. Liderii social-democrați își pregătesc poziția față de suspendarea finanțărilor PNRR și Anghel Saligny
08:21 - Femeie surprinsă în timp ce trăgea doi măgari cu mașina. Cum a fost sancționată