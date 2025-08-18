Incendiu în Timișoara, într-un apartament de la etajul patru. De la ce ar fi pornit totul

Un incendiu a a izbucnit duminică, 17 august, într-un apartament de la etajul patru al unui din .

De la ce ar fi pornit incendiul

Momente de panică într-un bloc din Timișoara. Un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 4.

Casa scării a fost acaparată de un fum gros care a speriat locatarii. Mai mulți oameni au fost evacuați, în urma acestora.

Femeia de 72 de ani, care locuia în apartamentul cu pricina, a fost scoasă din imobil de pompieri. Eaq a ieșit desculță din dorința de a scăpa cât mai repede.

Incendiul ar fi pornit de la un frigider care a făcut scurtcircuit. Mai mulți vecini din apartamentele alăturate au fost și ei evacuați.

„A luat foc de la un frigider și s-o extins…”, a spus o vecină, pentru

„Ardea pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Incendiul s-a produs cel mai probabil în urma unui scurt circuit la aparatul frigorific”, a declarat Ionuț Picu, șef Garda intervenție si stingere ISU Timiș.

Incendiul a distrus holul, bucătăria, dormitorul, dar și o parte din casa scării.