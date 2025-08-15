Un bărbat a fost oprit de către jandarmi înainte să se arunce de pe Bastionul Cetății Maria Theresia din Timișoara

O acțiune coordonată între jandarmi, polițiști și pompieri a prevenit o tragedie în centrul Timișoarei, după ce un bărbat a amenințat că se va arunca de pe clădirea Bastionului, informează .

Cum au fost anunțate autoritățile

Mai multe apeluri la 112 au anunțat că un bărbat s-a urcat pe clădirea monument a Bastionului Cetății Maria Theresia și intenționa să se arunce.

Echipajele de intervenție s-au deplasat rapid la fața locului, fiind pregătite să gestioneze situația de urgență.

Cum au acționat autoritățile

În timp ce și încercau să calmeze bărbatul, discutând cu el și oferindu-i sprijin, jandarmii au instalat un dispozitiv de intervenție care a permis prinderea bărbatului și coborârea acestuia în siguranță.

Care a fost rezultatul intervenției

Intervenția s-a încheiat fără ca persoana să fie rănită, mulțumită atitudinii prompte a autorităților, subliniind importanța cooperării între structurile de urgență în astfel de cazuri în care viața unui om este pusă în pericol.