Un bărbat a fost oprit de către jandarmi înainte să se arunce de pe Bastionul Cetății Maria Theresia din Timișoara

Un bărbat a fost oprit de către jandarmi înainte să se arunce de pe Bastionul Cetății Maria Theresia din Timișoara

Răzvan Adrian
15 aug. 2025, 20:02
Un bărbat a fost oprit de către jandarmi înainte să se arunce de pe Bastionul Cetății Maria Theresia din Timișoara
Sursa foto: Jandarmeria Română / Facebook

O acțiune coordonată între jandarmi, polițiști și pompieri a prevenit o tragedie în centrul Timișoarei, după ce un bărbat a amenințat că se va arunca de pe clădirea Bastionului, informează Agerpres.

Cuprins:

  • Cum au fost anunțate autoritățile
  • Cum au acționat autoritățile
  • Care a fost rezultatul intervenției

Cum au fost anunțate autoritățile

Mai multe apeluri la 112 au anunțat că un bărbat s-a urcat pe clădirea monument a Bastionului Cetății Maria Theresia și intenționa să se arunce.

Echipajele de intervenție s-au deplasat rapid la fața locului, fiind pregătite să gestioneze situația de urgență.

Cum au acționat autoritățile

În timp ce polițiștii și pompierii încercau să calmeze bărbatul, discutând cu el și oferindu-i sprijin, jandarmii au instalat un dispozitiv de intervenție care a permis prinderea bărbatului și coborârea acestuia în siguranță.

Care a fost rezultatul intervenției

Intervenția s-a încheiat fără ca persoana să fie rănită, mulțumită atitudinii prompte a autorităților, subliniind importanța cooperării între structurile de urgență în astfel de cazuri în care viața unui om este pusă în pericol.

