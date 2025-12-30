B1 Inregistrari!
Incendiu la un bloc din București: Opt persoane, transportate la spital. De la ce a pornit focul

30 dec. 2025, 10:16
Incendiu la un bloc din București: Opt persoane, transportate la spital. De la ce a pornit focul
Cuprins
  1. Incendiu la un bloc din București. Câte persoane au fost afectate
  2. Cum au acționat forțele de intervenție pentru stingerea incendiului
  3. Ce trebuie să știi despre riscurile incendiilor în blocurile de locuințe

Incendiu la un bloc din București. Pompierii din Capitală au intervenit, marți, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc de locuințe aflat pe strada Intrarea Teiul Doamnei, în Sectorul 2 al Capitalei. Focul a pornit de la o ghenă situată la parterul clădirii, care a provocat degajări masive de fum.

Incendiu la un bloc din București. Câte persoane au fost afectate

Echipajele de intervenție au acționat prompt pentru a asigura evacuarea în condiții de siguranță. În total, 10 persoane s-au autoevacuat în siguranță, însă, alte 8 persoane, dintre care 5 adulți și 3 minori, au fost evacuate de către echipajele de intervenție.

Toți cei evacuați au fost transportați la spital pentru monitorizare, după ce au fost expuși la fumul toxic, potrivit Antena 3 CNN. Cele 8 persoane evacuate de forțele de intervenție au fost transportate la spital, conștiente, expuse la fum.

Cum au acționat forțele de intervenție pentru stingerea incendiului

Pompierii au lichidat rapid incendiul și au acționat pentru evacuarea fumului din imobil, în condițiile în care focul se manifesta cu degajări mari de fum. Pentru a face față situației, forțele au fost suplimentate cu o unitate UTIM și 6 echipaje SMURD. După finalizarea verificărilor, forțele de intervenție s-au retras la bază.

Ce trebuie să știi despre riscurile incendiilor în blocurile de locuințe

Incendiile în spațiile comune ale blocurilor, precum ghenele de gunoi, pot genera situații foarte periculoase din cauza degajărilor mari de fum.

Incendiile în blocurile de locuințe reprezintă o problemă majoră de siguranță publică, mai ales în zonele aglomerate ale Bucureștiului. Spațiile comune, cum sunt ghenele de gunoi, pot deveni focare rapide de aprindere din cauza acumulării de materiale inflamabile. Intervenția rapidă a pompierilor este esențială pentru a preveni extinderea focului și pentru a proteja viețile locatarilor. În astfel de situații, evacuarea promptă și accesul facil al echipajelor de intervenție pot face diferența între o tragedie și o situație controlată.

Autoritățile recomandă instalarea detectoarelor de fum și respectarea regulilor de depozitare a deșeurilor.

