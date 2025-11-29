O alertă cu bombă a dus sâmbătă după-amiază la evacuarea sediului France Télévisions din Paris. Incidentul, anunțat pe site-ul instituției, a perturbat transmisia Franceinfo și funcționarea platformei .

Les locaux de France Télévisions à Paris évacués. Le direct interrompu sur France Info — Loïc Gazar (@GazarLoic)

În urmă cu două săptămâni, redacțiile BFMTV și RMC, aflate în aceeași zonă, au fost evacuate în urma unei alerte asemănătoare. Ulterior, s-a stabilit că a fost vorba despre un fals, notează .

Ce a declanșat evacuarea de urgență la France Télévisions

Franceinfo a anuțat că „serviciile statului au avertizat compania cu privire la o alertă cu bombă”. Această informare a declanșat imediat mobilizarea autorităților.

În jurul orei 17:00, ora locală (18:00, ora României), ar fi fost semnalat un posibil dispozitiv exploziv în interiorul sediului France Télévisions.

Potrivit unei surse din cadrul poliției, conducerea media a decis evacuarea clădirii fără ezitare, ca măsură de siguranță. Între timp, polițiștii au ajuns rapid la fața locului, însoțiți de o echipă cinologică specializată.

Cum s-au desfășurat momentele din interiorul redacției