B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O alertă cu bombă a provocat evacuarea sediului France Télévisions și întreruperea transmisiunii Franceinfo (VIDEO)

O alertă cu bombă a provocat evacuarea sediului France Télévisions și întreruperea transmisiunii Franceinfo (VIDEO)

Ana Beatrice
29 nov. 2025, 21:54
O alertă cu bombă a provocat evacuarea sediului France Télévisions și întreruperea transmisiunii Franceinfo (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ x.com - @GazarLoic
Cuprins
  1. Ce a declanșat evacuarea de urgență la France Télévisions
  2. Cum s-au desfășurat momentele din interiorul redacției

O alertă cu bombă a dus sâmbătă după-amiază la evacuarea sediului France Télévisions din Paris. Incidentul, anunțat pe site-ul instituției, a perturbat transmisia Franceinfo și funcționarea platformei franceinfo.fr.

În urmă cu două săptămâni, redacțiile BFMTV și RMC, aflate în aceeași zonă, au fost evacuate în urma unei alerte asemănătoare. Ulterior, s-a stabilit că a fost vorba despre un fals, notează Le Parisien.

Ce a declanșat evacuarea de urgență la France Télévisions

Franceinfo a anuțat că „serviciile statului au avertizat compania cu privire la o alertă cu bombă”. Această informare a declanșat imediat mobilizarea autorităților.

În jurul orei 17:00, ora locală (18:00, ora României), ar fi fost semnalat un posibil dispozitiv exploziv în interiorul sediului France Télévisions.

Potrivit unei surse din cadrul poliției, conducerea media a decis evacuarea clădirii fără ezitare, ca măsură de siguranță. Între timp, polițiștii au ajuns rapid la fața locului, însoțiți de o echipă cinologică specializată.

Cum s-au desfășurat momentele din interiorul redacției

Evacuarea a început la scurt timp după ora 17:30, când personalul a fost scos din clădire în regim de urgență. La ora 18:30, echipele de intervenție încă verificau sediul din arondismentul 15 al Parisului.
Transmisia în direct a fost oprită brusc la ora 17:37, chiar în momentul în care postul discuta despre situația din Ucraina. Totul s-a întâmplat în doar câteva secunde, fără nicio avertizare. Telespectatorii au auzit în fundal o sirenă care a început să sune în studio.
„Vom fi nevoiți să întrerupem transmisia din cauza unei alerte cu bombă”, a precizat Jean-Christophe Galeazzi, șeful departamentului de știri de sâmbătă după-amiaza. În jurul lui, oamenii se ridicau deja de la birouri, pregătindu-se să evacueze studioul.
Tags:
Citește și...
A murit legendarul dramaturg Sir Tom Stoppard, la vârsta de 88 de ani
Externe
A murit legendarul dramaturg Sir Tom Stoppard, la vârsta de 88 de ani
Donald Trump a transmis un avertisment ferm. Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”
Externe
Donald Trump a transmis un avertisment ferm. Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”
Cutremur la vârful puterii din Ucraina: demisie în biroul lui Zelenski și acuzații de deturnare a miliarde de dolari din ajutorul extern
Externe
Cutremur la vârful puterii din Ucraina: demisie în biroul lui Zelenski și acuzații de deturnare a miliarde de dolari din ajutorul extern
„Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic”. Ideile bizare promovate de armata nord-coreeană soldaților trimiși să lupte în Ucraina
Externe
„Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic”. Ideile bizare promovate de armata nord-coreeană soldaților trimiși să lupte în Ucraina
Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani”. Ce schimbări cer patronatelor
Externe
Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani”. Ce schimbări cer patronatelor
Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”
Externe
Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Externe
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Externe
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
Externe
Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Externe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Catalin Drula
Ultima oră
22:21 - A murit legendarul dramaturg Sir Tom Stoppard, la vârsta de 88 de ani
21:16 - Ion Țiriac face dezvăluirea momentului. Cine este românca pe care o consideră „femeia perfectă”
20:39 - Cum se bucură românii de minivacanța de 1 Decembrie. Stațiunile din țară sunt pline de turiști și petreceri de iarnă
19:50 - Criminalul din Caracal ar putea ieși din închisoare. Gheorghe Dincă invocă probleme de sănătate și cere întreruperea pedepsei
19:08 - Precipitațiile abundente au afectat județul Dâmbovița. Gospodării inundate și intervenții în lanț ale pompierilor
18:47 - Donald Trump a transmis un avertisment ferm. Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”
18:09 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 30 noiembrie – 6 decembrie. Energiile decisive care pregătesc trecerea către 2026 pentru toate zodiile (VIDEO)
17:30 - Gabi Tamaș și Mihai Bendeac, la un pas de bătaie: „Au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”. De la ce ar fi izbucnit conflictul criță în club.
16:47 - Ciprian Ciucu invită bucureștenii la cea de-a cincea ediție a West Side Christmas Market din Drumul Taberei
16:28 - Lucrările de la barajul Paltinu au lăsat zeci de mii de oameni fără apă. Ministrul Mediului reacționează ferm: „Trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect”