Incendiu puternic în Arad. Incendiul a izbucnit miercuri dimineață la o fabrică de polistiren, iar fumul dens rezultat a determinat alertarea populației din zonă prin trimiterea unui mesaj RO-Alert .

UPDATE 9:35: În urma incendiului, zeci de angajaţi au fost evacuaţi din halele de producţie aflate în zona industrială din Arad. Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, informează .

Potrivit Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, o cantitate mare de polistiren depozitat în curtea fabricii a ars. Incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi.

Potrivit ultimelor informații, intervenţia pentru stingerea incendiului continuă, însă fumul care afectează municipiul nu mai este la fel de dens. Incendiul a izbucnit în zona industrială din cartierul Aradul Nou.

„Din cauza cantităţii semnificative de fum rezultat a fost transmis un mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenţiei. La faţa locului intervin echipaje ale ISU Arad, cu un dispozitiv format din şase maşini de stingere, o ambulanţă SMURD, un echipaj de descarcerare şi o autoscară. În sprijinul pompierilor arădeni acţionează şi echipaje ale ISU Timiş, cu două maşini de stingere„, a transmis ISU Arad.

Știrea inițială

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, incendiul a generat degajări importante de fum, vizibile de la distanță.

Din cauza pericolului pentru locuitorii aflați în apropiere, autoritățile au transmis o avertizare prin sistemul , destinată persoanelor aflate în zona intervenției.

Incendiu puternic în Arad: De ce au fost trimise mesaje RO-Alert

Cantitatea mare de fum produsă de incendiu a ridicat îngrijorări privind siguranța populației din zonă.

Autoritățile au decis trimiterea unui pentru locuitorii aflați în apropierea fabricii.

Ulterior, după ce fumul s-a extins, autoritățile au transmis și un al doilea mesaj RO-Alert, pentru a avertiza populația asupra riscului, potrivit .

Ce forțe intervin pentru stingerea incendiului

La locul incendiului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri și autospeciale.

Inițial, dispozitivul de intervenție a inclus:

6 autospeciale de stingere

1 ambulanță SMURD

1 echipaj de descarcerare

1 autoscară

De asemenea, în sprijinul pompierilor din Arad au fost trimise și echipaje ale ISU Timiș, care intervin cu două autospeciale de stingere.

De ce au fost suplimentate echipajele de intervenție

Pe măsură ce intervenția a continuat, autoritățile au decis suplimentarea forțelor aflate la fața locului.

Astfel, au fost trimise în sprijin:

o autoscară suplimentară

o autospecială de stingere

o cisternă de mare capacitate

o autospecială dotată cu roboți de intervenție

Pompierii acționează în continuare pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar intervenția este în desfășurare.