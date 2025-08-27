Deși mai sunt doar câteva zile până la sfârșitul verii, vacanțele pe litoral continuă. Cei care au așteptat începutul toamnei pentru un sejur pe litoralul românesc, se vor bucura de acceleași facilități ca cei care au ajuns la malul mării în sezonul estival, dar la prețuri mai avantajoase.

Cuprins:

Cât costă o noapte de cazare pe litoral în perioada 1-30 septembrie Cum va fi vremea pe litoral la începutul toamnei

Cât costă o noapte de cazare pe litoral în perioada 1-30 septembrie

Au mai rămas câteva zile până la începutul programului „Litoralul pentru Toți”. Motivați de stațiunile mai puțin aglomerate și tarifele cu până la 50% mai mici decât în vârful sezonului estival, tot mai mulți români aleg să petreacă zilele călduroase din această perioadă pe litoral.

Programul „Litoralul pentru Toți” începe pe 1 septembrie și se încheie pe 30 septembrie. În această perioadă, în Mamaia, turiștii se pot caza la un hotel de două stele cu 80 de lei pe noapte, în timp ce, la un hotel de trei stele, all-inclusive, prețurile ajung la 237 de lei pe noapte.

Și în Eforie Nord, o noapte de cazare într-un hotel de două stele este tot 80 de lei, dar cazarea la un hotel all-inclusive se învârte în jurul a 200-250 de lei. În , la un hotel de trei stele, o persoană trebuie să plătească pentru o noapte de cazare, cu mic dejun inclus, suma de 140 lei, potrivit .

Cum va fi vremea pe litoral la începutul toamnei

Potrivit unui manager de hotel, prețurile vor continua să tot crească până la finalul lunii septembrie, când va lua sfârșit programul „Litoralul pentru toți”.

„În perioada următoare am pregătit o ofertă de minim două nopți, unde prețurile pornesc de la 420 de lei pe noapte, cameră dublă, urmând ca pe parcursul lunii septembrie tarifele să fie reduse cu până la 50% față de tarifele maximale din plin ”, a declarat un manager de hotel, pentru Observator News.

Vești bune vin și din partea meteorologilor, care anunță că, cel puțin în prima parte a lunii septembrie, vremea va fi ideală pentru plajă. Maximele termice vor ajunge la 27–28 de grade Celsius, iar soarele va fi vizibil în cea mai mare parte a zilelor.