Incident aviatic pe ruta Munchen-Cluj. Un avion al companiei Lufthansa, care efectua un zbor regulat între Munchen și Cluj-Napoca, a fost nevoit să își schimbe destinația în ultimul moment, după un incident produs chiar în faza de apropiere pentru aterizare.

Aeronava, un Airbus A320-200, cu numărul de înmatriculare D-AIZP, opera zborul LH-1668 și se pregătea să aterizeze pe pista aeroportului din Cluj, duminică, atunci când situația s-a complicat.

Incident aviatic pe ruta Munchen-Cluj. De ce a fost abandonată aterizarea pe aeroportul din Cluj

Potrivit informațiilor publicate de , echipajul a inițiat o manevră de aterizare eșuată (go-around) în momentul în care aeronava se afla pe direcția pistei 25.

Motivul, un stol de păsări apărut în fața avionului, chiar în faza critică a coborârii. În urma impactului, motorul din partea dreaptă ar fi aspirat mai multe păsări, ceea ce a ridicat suspiciuni privind funcționarea acestuia.

De ce a ales echipajul să devieze avionul spre Budapesta?

După manevra de abandonare a aterizării, piloții au decis să urce din nou la altitudine și să se îndrepte spre Budapesta, unde condițiile permiteau o aterizare sigură și verificări tehnice amănunțite.

Avionul a aterizat fără incidente pe pista 31R a aeroportului din , la aproximativ o oră după tentativa inițială de aterizare la Cluj.

Incident aviatic pe ruta Munchen-Cluj. Ce au constatat echipele de intervenție după aterizare

După sosirea la Budapesta, aeronava a fost preluată de serviciile de urgență și de echipele tehnice ale aeroportului. În urma verificărilor, s-a constatat că motorul din dreapta a suferit avarii, cel mai probabil, în urma impactului cu păsările.

Nu au fost raportate victime, iar pasagerii au fost în siguranță pe tot parcursul incidentului.

Coliziunile cu păsări reprezintă un risc cunoscut în aviația civilă, mai ales în fazele de decolare și aterizare. Companiile aeriene au proceduri clare pentru astfel de situații, iar decizia de a devia aeronava este una standard, luată pentru siguranța pasagerilor.