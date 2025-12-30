B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Moody’s a retrogradat capitala Ungariei. Agenția de rating a declarat Budapesta ca fiind „nerecomandată investițiilor”. Ce spune primarul Gergely Karácsony

Moody’s a retrogradat capitala Ungariei. Agenția de rating a declarat Budapesta ca fiind „nerecomandată investițiilor”. Ce spune primarul Gergely Karácsony

Ana Maria
30 dec. 2025, 14:59
Moody’s a retrogradat capitala Ungariei. Agenția de rating a declarat Budapesta ca fiind „nerecomandată investițiilor”. Ce spune primarul Gergely Karácsony
Sursa foto: Freepik / @wirestock
Cuprins
  1. Moody’s a retrogradat ratingul de credit al Budapestei. Care sunt cauzele principale
  2. Moody’s a retrogradat ratingul de credit al Budapestei. Ce spune primarul Gergely Karácsony despre situația financiară
  3. Cum influențează această situație bugetul și datoriile Budapestei
  4. Ce măsuri anunță primarul pentru rezolvarea crizei financiare

Agenția internațională de rating Moody’s a retrogradat ratingul de credit al Budapestei de la Baa3 la Ba1, poziționând astfel capitala Ungariei într-o categorie nerecomandată pentru investiții. Decizia a fost făcută publică luni seara și aduce în atenție problemele financiare serioase cu care se confruntă orașul, care ar putea duce la alte retrogradări, după cum anunță presa maghiară.

Moody’s a retrogradat ratingul de credit al Budapestei. Care sunt cauzele principale

Potrivit Moody’s, lichiditatea Budapestei este sever afectată de faptul că guvernul central nu a acordat subvențiile prevăzute în buget, cum ar fi plata de 12 miliarde HUF pentru transportul public. Agenția menționează și întârzierile în eliberarea fondurilor înghețate din partea Uniunii Europene, care au amplificat dificultățile financiare ale capitalei.

În raportul său, Moody’s avertizează că având în vedere situația lichidității Budapestei, este îndoielnic că aceasta va putea să își ramburseze datoriile care ajung la scadență la 31 decembrie.

Moody’s a retrogradat ratingul de credit al Budapestei. Ce spune primarul Gergely Karácsony despre situația financiară

Gergely Karácsony a reacționat imediat după anunțul Moody’s, acuzând guvernul de „politică fiscală nesăbuită și meschină”. Primarul subliniază că retrogradarea este „o consecință a politicii fiscale nesăbuite și meschine a guvernului”, care „va afecta probabil țara și toți cetățenii săi.”

El acuză guvernul că în loc să ajungă la un acord financiar rezonabil, a continuat să golească conturile Budapestei și nu și-a îndeplinit până în prezent obligațiile legale față de capitală.

Cum influențează această situație bugetul și datoriile Budapestei

Moody’s remarcă faptul că, în ciuda deteriorării lichidității între 2021 și 2025, datoria orașului a scăzut de la 71% din veniturile operaționale la 35%, datorită absenței unor noi împrumuturi în ultimii patru ani și a finanțării parțiale prin Banca Europeană de Investiții și OTP. Totuși, lipsa subvențiilor și fondurilor UE afectează grav capacitatea orașului de a-și onora obligațiile financiare.

Ce măsuri anunță primarul pentru rezolvarea crizei financiare

În răspunsul său, Karácsony a menționat că administrația capitalei lucrează la soluții pentru redresarea financiară, însă acest lucru depinde de plata subvențiilor restante de 12 miliarde HUF. De asemenea, a anunțat că Budapesta va continua „procesele judiciare menite să recupereze zecile de miliarde de forinți luați ilegal de la Budapesta” în 2026.

Tags:
Citește și...
Rusia redeschide Teatrul din Mariupol, după ce au omorât zeci de persoane, bombardându-l. Autoritățile ucrainene îi acuză pe ruși că „dansează pe oase”
Externe
Rusia redeschide Teatrul din Mariupol, după ce au omorât zeci de persoane, bombardându-l. Autoritățile ucrainene îi acuză pe ruși că „dansează pe oase”
Alertă majoră: Eurostar a anunțat că toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles au fost anulate. Ce s-a întâmplat
Externe
Alertă majoră: Eurostar a anunțat că toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles au fost anulate. Ce s-a întâmplat
Robotul dat dispărut în Antarctica s-a întors cu informații terifiante. Ce date alarmante a obținut
Externe
Robotul dat dispărut în Antarctica s-a întors cu informații terifiante. Ce date alarmante a obținut
Germania, în febra artificiilor: cozi, vânzări record și avertismente înainte de Revelion (VIDEO)
Externe
Germania, în febra artificiilor: cozi, vânzări record și avertismente înainte de Revelion (VIDEO)
Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie. Cine câștigă și cine plătește mai mult din 2026
Externe
Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie. Cine câștigă și cine plătește mai mult din 2026
SUA ar fi atacat o instalație-cheie folosită de traficanții de droguri din Venezuela. Ce declarații a făcut președintele Donald Trump
Externe
SUA ar fi atacat o instalație-cheie folosită de traficanții de droguri din Venezuela. Ce declarații a făcut președintele Donald Trump
Tragedie în Mexic! 13 oameni au murit și alți aproape 100 au fost răniți, după ce un tren a deraiat
Externe
Tragedie în Mexic! 13 oameni au murit și alți aproape 100 au fost răniți, după ce un tren a deraiat
Gigi, influencerul AI care a cucerit TikTok-ul. Studenta care l-a creat a făcut o avere. Câți bani a încasat în doar 4 zile
Externe
Gigi, influencerul AI care a cucerit TikTok-ul. Studenta care l-a creat a făcut o avere. Câți bani a încasat în doar 4 zile
Declarații uluitoare în conferința comună Trump – Zelenski. Trump: Rusia vrea ca Ucraina să reușească. Putin a fost foarte generos și vrea să vadă Ucraina reușind (VIDEO)
Externe
Declarații uluitoare în conferința comună Trump – Zelenski. Trump: Rusia vrea ca Ucraina să reușească. Putin a fost foarte generos și vrea să vadă Ucraina reușind (VIDEO)
SUA: Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit (VIDEO)
Externe
SUA: Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit (VIDEO)
Ultima oră
17:06 - Una dintre reformele lui Ilie Bolojan, lovită în instanță. Curtea de Apel București suspendă reorganizarea ANCOM
17:00 - Rusia redeschide Teatrul din Mariupol, după ce au omorât zeci de persoane, bombardându-l. Autoritățile ucrainene îi acuză pe ruși că „dansează pe oase”
16:23 - Un soldat a fost condamnat la închisoare după ce și-a pierdut cumpătul la un meci de fotbal din Liga a IV-a. Ce acuzații i se aduc
16:20 - Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”
16:00 - Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie are după 45 de ani de muncă: “E foarte mică. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am” (VIDEO)
15:27 - Alertă majoră: Eurostar a anunțat că toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles au fost anulate. Ce s-a întâmplat
15:04 - Criza climatică lovește din nou: bufnița polară, declarată dispărută regional în Suedia
14:30 - Vești bune pentru acești români. Noua lege a pensiilor din 2026 îi favorizează. Cine se află pe listă
14:13 - Revelion 2026 în Piața Alba Iulia: Spectacole multimedia și concerte live. Acessul este gratuit
14:12 - Aglomerație majoră pe DN 1 către munte. Ce rute alternative recomandă autoritățile (VIDEO)