Agenția internațională de rating Moody’s a retrogradat ratingul de credit al Budapestei de la Baa3 la Ba1, poziționând astfel capitala Ungariei într-o categorie nerecomandată pentru investiții. Decizia a fost făcută publică luni seara și aduce în atenție problemele financiare serioase cu care se confruntă orașul, care ar putea duce la alte retrogradări, după cum anunță

Moody’s a retrogradat ratingul de credit al Budapestei. Care sunt cauzele principale

Potrivit Moody’s, lichiditatea Budapestei este sever afectată de faptul că guvernul central nu a acordat subvențiile prevăzute în buget, cum ar fi plata de 12 miliarde HUF pentru transportul public. Agenția menționează și întârzierile în eliberarea fondurilor înghețate din partea Uniunii Europene, care au amplificat dificultățile financiare ale capitalei.

În raportul său, Moody’s avertizează că având în vedere situația lichidității Budapestei, este îndoielnic că aceasta va putea să își ramburseze datoriile care ajung la scadență la 31 decembrie.

Moody’s a retrogradat ratingul de credit al Budapestei. Ce spune primarul Gergely Karácsony despre situația financiară

Gergely Karácsony a reacționat imediat după anunțul Moody’s, acuzând guvernul de „politică fiscală nesăbuită și meschină”. Primarul subliniază că retrogradarea este „o consecință a politicii fiscale nesăbuite și meschine a guvernului”, care „va afecta probabil țara și toți cetățenii săi.”

El acuză guvernul că în loc să ajungă la un acord financiar rezonabil, a continuat să golească conturile Budapestei și nu și-a îndeplinit până în prezent obligațiile legale față de capitală.

Cum influențează această situație bugetul și datoriile Budapestei

Moody’s remarcă faptul că, în ciuda deteriorării lichidității între 2021 și 2025, datoria orașului a scăzut de la 71% din veniturile operaționale la 35%, datorită absenței unor noi împrumuturi în ultimii patru ani și a finanțării parțiale prin de Investiții și OTP. Totuși, lipsa subvențiilor și fondurilor UE afectează grav capacitatea orașului de a-și onora obligațiile financiare.

Ce măsuri anunță primarul pentru rezolvarea crizei financiare

În răspunsul său, Karácsony a menționat că administrația capitalei lucrează la soluții pentru redresarea financiară, însă acest lucru depinde de plata subvențiilor restante de 12 miliarde HUF. De asemenea, a anunțat că Budapesta va continua „procesele judiciare menite să recupereze zecile de miliarde de forinți luați ilegal de la Budapesta” în 2026.