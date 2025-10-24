Un pacient în vârstă de 85 de ani a intrat în comă, după ce a fost scăpat de pe targă de un ambulanțier. , foarte grav, s-a petrecut în curtea spitalului din Ploiești.

Pacient scăpat de pe targă

Un pacient în vârstă de 85 de ani a fost scăpat de pe targa cu care era transportat, pentru a fi transferat la un alt spital. Bătrânul a fost preluat cu o targă, după ce a fost externat din secția de ortopedie a Spitalului Județean din Ploiești unde a suferit o intervenție chirurgicală. El urma să fie transportat la unitatea medicală din Câmpina, pentru recuperare medicală.

În timp ce era dus spre , unul dintre ambulanțieri a scăpat targa pe rampa de acces. În urma acestui incident bătrânul s-a lovit cu capul de beton și a intrat în comă.

Bărbatul a fost preluat de Unitatea Primiri Urgențe și după ce i-au fost făcute investigații a fost reinternat. El a ajuns la secţia de Neurochirurgie, fiind apoi operat. După operație acest pacient a fost transferat la secţia ATI a Spitalului Judeţean Ploieşti. Medicii sunt rezervați cu privire la șansele acestuia.

Informația a fost confirmată de directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă ( ) Ploieşti, Andrei Ilinca. Acesta a transmis că în incident a fost implicat un pacient care a fost externat din SJU Ploieşti. Bătrânul urma să fie preluat de ambulanţa unui alt spital în vederea efectuării unui transfer.

În timp ce era scos pe targa ambulanţei s-a produs un accident, iar pacientul a căzut, suferind un traumatism cranio-cerebral.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz

Poliția a descis o anchetă în cazul acestui pacient care a ajuns în comă. Potrivit informațiilor furnizate de , incidentul a fost sesizat la numărul de urgență.

Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie nr. 2 Ploieşti au fost sesizaţi, în jurul orei 18:30, cu privire la producerea unui incident în curtea unei unităţi spitaliceşti din municipiu.

În urma verificărilor preliminare s-a stabilit că ete vorba despre un pacient de 85 de ani ar fi căzut de pe targa de transport în timpul manevrării de către un ambulanţier.