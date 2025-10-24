B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă

Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă

Adrian Teampău
24 oct. 2025, 20:38
Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă
Foto: Inquam Photos / Gerge Călin
Cuprins
  1. Pacient scăpat de pe targă
  2. Poliția a deschis o anchetă în acest caz

Un pacient în vârstă de 85 de ani a intrat în comă, după ce a fost scăpat de pe targă de un ambulanțier. Incidentul, foarte grav, s-a petrecut în curtea spitalului din Ploiești.

Pacient scăpat de pe targă

Un pacient în vârstă de 85 de ani a fost scăpat de pe targa cu care era transportat, pentru a fi transferat la un alt spital. Bătrânul a fost preluat cu o targă, după ce a fost externat din secția de ortopedie a Spitalului Județean din Ploiești unde a suferit o intervenție chirurgicală. El urma să fie transportat la unitatea medicală din Câmpina, pentru recuperare medicală.

În timp ce era dus spre ambulanță, unul dintre ambulanțieri a scăpat targa pe rampa de acces. În urma acestui incident bătrânul s-a lovit cu capul de beton și a intrat în comă.

Bărbatul a fost preluat de Unitatea Primiri Urgențe și după ce i-au fost făcute investigații a fost reinternat. El a ajuns la secţia de Neurochirurgie, fiind apoi operat. După operație acest pacient a fost transferat la secţia ATI a Spitalului Judeţean Ploieşti. Medicii sunt rezervați cu privire la șansele acestuia.

Informația a fost confirmată de directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti, Andrei Ilinca. Acesta a transmis că în incident a fost implicat un pacient care a fost externat din SJU Ploieşti. Bătrânul urma să fie preluat de ambulanţa unui alt spital în vederea efectuării unui transfer.

În timp ce era scos pe targa ambulanţei s-a produs un accident, iar pacientul a căzut, suferind un traumatism cranio-cerebral.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz

Poliția a descis o anchetă în cazul acestui pacient care a ajuns în comă. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, incidentul a fost sesizat la numărul de urgență.

Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie nr. 2 Ploieşti au fost sesizaţi, în jurul orei 18:30, cu privire la producerea unui incident în curtea unei unităţi spitaliceşti din municipiu.

În urma verificărilor preliminare s-a stabilit că ete vorba despre un pacient de 85 de ani ar fi căzut de pe targa de transport în timpul manevrării de către un ambulanţier.

Tags:
Citește și...
De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei
Eveniment
De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei
Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)
Eveniment
Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)
Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor
Eveniment
Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor
Cum influențează ordinea alimentelor sănătatea? Care este dieta unei experte în longevitate cu experiență de zece ani
Eveniment
Cum influențează ordinea alimentelor sănătatea? Care este dieta unei experte în longevitate cu experiență de zece ani
Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
Eveniment
Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)
Eveniment
Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)
Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
Eveniment
Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
Eveniment
Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
Singurele condiții în care se mai eliberează vechea carte de identitate, model 1997. Clarificările aduse de MAI
Eveniment
Singurele condiții în care se mai eliberează vechea carte de identitate, model 1997. Clarificările aduse de MAI
Final de săptămână cu restricții de circulație în București. Poliția Capitalei prezintă rutele alternative
Eveniment
Final de săptămână cu restricții de circulație în București. Poliția Capitalei prezintă rutele alternative
Ultima oră
21:54 - De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei
21:32 - Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)
21:20 - Joburile la fast-food, între cele mai căutate de studenți. Ce salarii se câștigă în restaurante
21:17 - Lovitură pentru Simona Halep. Ar fi pierdut milioane de euro în doar câteva luni. Ce s-a întâmplat
21:01 - Meta și TikTok, sub lupa Comisiei Europene. Giganții social media riscă amenzi de miliarde de euro
20:44 - Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”
20:43 - Adrian Zuckerman: „Mă întreb dacă doamna Șoșoacă s-a dus la Moscova, cumva, să candideze și ea împotriva lui Putin” / „Mi se pare ca un fel de trădare” (VIDEO)
20:14 - Criză economică în Franța. Parlamentul vrea să-i taxeze pe bogații care pleacă din țară
20:08 - Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor
20:01 - Gest neașteptat al lui Sorin Grindeanu pentru Titus Corlățean, după ce acesta s-a retras din cursa pentru șefia PSD: „Am avut o discuție”