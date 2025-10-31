Un incident în trafic la Constanța a avut loc ieri, 30 octombrie 2025, pe strada Murelor. Potrivit primelor informații, un șofer care conducea un Volkswagen Golf ar fi oprit pentru a coborî din mașină, moment în care un alt participant la trafic ar fi devenit agresiv și i-ar fi lovit cu pumnul autoturismul. Acesta a provocat urme vizibile pe caroserie.

Martorii spun că totul ar fi pornit de la o manevră de depășire. Spiritele s-au încins rapid, iar conflictul a degenerat chiar în mijlocul străzii.

Incident în trafic. Cine este bărbatul care a devenit violent și ce spune fiica acestuia

Surse locale susțin că bărbatul care ar fi devenit recalcitrant este preot. Acesta ar fi fost dus la Secția 2 Poliție , unde, potrivit , a fost încătușat.

Fiica preotului a declarat că tatăl ei a fost provocat în trafic și urmărit până în fața blocului:

„Deci interacțiunea s-a întâmplat în trafic. Tatăl meu își urma banda normală la care a semnalizat, eram în Tomis 3, să se ducă pe banda să facă dreapta spre OMV-ul dinspre Tulcei. Și omul acesta cu băiatul acesta cu Golful a accelerat puternic ca să-i taie calea. I-a tăiat calea puternic. La un moment dat, tatăl meu a făcut din nou, și-a făcut banda normală spre dreapta, după s-a băgat pe stânga ca să-și vadă de drum. Și acesta, în urma lui puternic accelerând, să vină să-l intimideze șicadându-l stânga-dreapta, stânga-dreapta. Nu știu dacă are cameră domnul, dacă o să se vadă ceva pe cameră. Tatăl meu a pus frână că avea mașina în față și nu putea să înainteze, a pus frână mai bruscă. La care domnul a venit în paralel pe dreapta cu el, a început să-l înjure și să-l facă în toate felurile. După care tatăl meu și-a ținut banda spre stânga, noi mergeam acasă”, a povestit fiica preotului.

Ce a mai spus a povestit fiica preotului

„După aceea l-a urmărit, l-a oprit puțin mai înainte de semafor pe strada Tulcei. I-a tăiat calea să o bage ca și cum în parcare, dar jumătate era în drum, ca să se oprească în față lui să-l blocheze. L-a blocat, s-a dat jos la el, a vrut să l-a amenițat cu bătaia, cu jurături. După care l-a depășit să ne vedem de drum, să mergem acasă. După care l-a urmărit până în fața blocului. În fața blocului a început să se da jos, să sară la bătaie, să-i tragă de ușă. Tatăl meu s-a dat și el jos, cum putea să rămân. Vă zic că erau și doi copii minori în mașină”, a mai adăugat aceasta.

Ce spune șoferul Golfului

De cealaltă parte, șoferul Golfului are o versiune diferită:

„Eram pe stradă, un domn m-a șicanat în trafic. Mi-a pus de câteva ori frână bruscă să intru în el din ceea ce cred eu. La un moment dat la intersecția Tomis cu Tulcei, am făcut stânga. La moment dat iarăși mi-a pus frână bruscă și așa. La un moment dat am oprit lângă el să întreb: domnule ce s-a întâmplat? Ce de ce procedează în acest fel? Și domnul s-a dat jos. A început, a venit în fața mașinii, a dat cu pumnii în mașină, după cum se vede, în capotă, în geamul lateral-dreapta, în partea dreaptă care face parte din caroserie și l-am rugat, domnule, calmează-te să ne înțelegem și a început să țipe pe acolo și așa. Am văzut că nu mă pot înțelege cu el, el țipând încontinuu că sunt drogat și așa mai departe. Am sunat la 112. Am rugat să trimită un echipaj de poliție pentru a mă ajuta să rezolv această problemă. Nu, nu nicio altă altercație. Ba din contră, poliția l-a luat cu forța, l-a încătușat și l-a dus cu mașina la secția de poliție. L-au încătușat acolo, da. I-au dat cu spray. M-au rugat domnii polițiști să rămân la mașina mea, după care au mers la mașina dânsului și acolo”, a declarat el.

Incident în trafic. Ce măsuri au luat polițiștii din Constanța

Polițiștii au fost sesizați prin 112 la ora 12:55 și au intervenit la fața locului.

Pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 47 de ani, ar fi provocat distrugeri unui autoturism aparținând unui alt bărbat, de 35 de ani, a reieșit din primele cercetări. Întrucât persoana de 47 de ani a avut un comportament recalcitrant, a fost încătușată și condusă la sediul secției pentru audieri.

Oamenii legii au deschis dosar penal pentru distrugere. Urmează să se stabilească exact împrejurările în care s-a produs incidentul.