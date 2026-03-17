Incident mortal la spitalul din Zalău

Incident mortal la Spitalul Județean de Urgență din Zalău, unde un pacient după ce a căzut de la etajul al cincilea. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Un a murit după ce a căzut de la etajul 5 al . După acest incident tragic, poliția a deschis un dosar penal și face cercetări pentru ucidere din culpă. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, este vorba despre un bărbat în vârstă de 53 de ani, care era internat la la spital.

Reprezentanții Inspectoratului de Județean (IPJ) Sălaj au precizat că poliția a fost sesizată printr-un apel la numărul de urgență 112. Tragedia a fost sesizată de personalul medical.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 53 de ani, din municipiul Zalău, care se afla internat în unitatea medicală. În urma evenimentului, bărbatului i-au fost acordate îngrijiri medicale, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia”, au precizat reprezentanții IPJ Sălaj.

Ancheta a fost preluată de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Zalău. Cercetările se desfășoară sub monitorizarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău. Deschiderea dosarului penal pentru ucidere din culpă este procedura standard în astfel de cazuri pentru a stabili cu exactitate circumstanțele decesului. Polițiștii vor stabili dacă a fost un accident sau o sinucidere.

Comunicatul oficial al Spitalului

Reprezentații Spitalului Județean de Urgență din Zalău au comunicat presei locale că victima acestui incident tragic nu a dat semne de agitație la momentul internării. De asemenea, în urma evaluării medicale nu s-a constatat că pacientul ar prezenta risc de auto-vătămare. Potrivit sursei citate, cu câteva minute înainte, bolnavului i s-a efectuat toaleta. Ulterior, cadrele medicale au constatat că lipsește din salonul în care era internat.

Imediat după ce s-a constatat că bărbatul a căzut de la etaj, medicii au demarat o intervenție de urgență. Au fost mobilizate echipaje din cadrul UPU-SMURD, precum și o echipă medicală formată din specialist în urgențe, chirurg și medic ATI. Pacientul a fost găsit în stop cardio-respirator, prezentând multiple traumatisme severe la torace, cap, membre și bazin.

Decesul a fost declarat la ora 22:05, după ce pacientului i-au fost aplicate manevre de resuscitare, pe parcursul a peste 90 de minute.