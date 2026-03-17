Incident mortal la Zalău. Un pacient a căzut de la etajul 5 al Spitalului de Urgență. Poliția anchetează cazul

Adrian Teampău
17 mart. 2026, 22:57
Poliția Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
  Incident mortal la spitalul din Zalău
  Comunicatul oficial al Spitalului

Incident mortal la Spitalul Județean de Urgență din Zalău, unde un pacient a murit după ce a căzut de la etajul al cincilea. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Incident mortal la spitalul din Zalău

Un pacient a murit după ce a căzut de la etajul 5 al Spitalului de Urgență din Zalău. După acest incident tragic, poliția a deschis un dosar penal și face cercetări pentru ucidere din culpă. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, este vorba despre un bărbat în vârstă de 53 de ani, care era internat la la spital.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sălaj au precizat că poliția a fost sesizată printr-un apel la numărul de urgență 112. Tragedia a fost sesizată de personalul medical.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 53 de ani, din municipiul Zalău, care se afla internat în unitatea medicală. În urma evenimentului, bărbatului i-au fost acordate îngrijiri medicale, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia”, au precizat reprezentanții IPJ Sălaj.

Ancheta a fost preluată de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Zalău. Cercetările se desfășoară sub monitorizarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău. Deschiderea dosarului penal pentru ucidere din culpă este procedura standard în astfel de cazuri pentru a stabili cu exactitate circumstanțele decesului. Polițiștii vor stabili dacă a fost un accident sau o sinucidere.

Comunicatul oficial al Spitalului

Reprezentații Spitalului Județean de Urgență din Zalău au comunicat presei locale că victima acestui incident tragic nu a dat semne de agitație la momentul internării. De asemenea, în urma evaluării medicale nu s-a constatat că pacientul ar prezenta risc de auto-vătămare. Potrivit sursei citate, cu câteva minute înainte, bolnavului i s-a efectuat toaleta. Ulterior, cadrele medicale au constatat că lipsește din salonul în care era internat.

Imediat după ce s-a constatat că bărbatul a căzut de la etaj, medicii au demarat o intervenție de urgență. Au fost mobilizate echipaje din cadrul UPU-SMURD, precum și o echipă medicală formată din specialist în urgențe, chirurg și medic ATI. Pacientul a fost găsit în stop cardio-respirator, prezentând multiple traumatisme severe la torace, cap, membre și bazin.

Decesul a fost declarat la ora 22:05, după ce pacientului i-au fost aplicate manevre de resuscitare, pe parcursul a peste 90 de minute.

Citește și...
Circulația feroviară blocată în Timiș după deraierea unei locomotive. Ce s-a întâmplat cu pasagerii din tren
Eveniment
Circulația feroviară blocată în Timiș după deraierea unei locomotive. Ce s-a întâmplat cu pasagerii din tren
Electric Castle 2026: Lista completă de artiști a fost publicată. Cât costă biletele și ce surpriză îi așteaptă pe fani
Eveniment
Electric Castle 2026: Lista completă de artiști a fost publicată. Cât costă biletele și ce surpriză îi așteaptă pe fani
Primăria Capitalei lansează un program pentru curățarea grafitti-ului neautorizat. Cum vor fi sprijiniți proprietarii de clădiri
Eveniment
Primăria Capitalei lansează un program pentru curățarea grafitti-ului neautorizat. Cum vor fi sprijiniți proprietarii de clădiri
Dispută aprinsă pe tema condițiilor de pe litoralul românesc. Ce măsuri anunță autoritățile și cum răspund patronatele din domeniul turismului
Eveniment
Dispută aprinsă pe tema condițiilor de pe litoralul românesc. Ce măsuri anunță autoritățile și cum răspund patronatele din domeniul turismului
Licitația pentru Gara de Nord a ajuns pe masa procurorilor europeni: Nereguli grave la contract
Eveniment
Licitația pentru Gara de Nord a ajuns pe masa procurorilor europeni: Nereguli grave la contract
Grevă japoneză la Universitatea din București după eliminarea unor specializări. Cum justifică conducerea desființarea programelor
Eveniment
Grevă japoneză la Universitatea din București după eliminarea unor specializări. Cum justifică conducerea desființarea programelor
Mâncarea vegană își schimbă numele: Ce termeni dispar definitiv de pe ambalajele din magazine
Eveniment
Mâncarea vegană își schimbă numele: Ce termeni dispar definitiv de pe ambalajele din magazine
Locuitorii județuluI Tulcea au primit un nou mesaj Ro-Alert. Autoritățile cer populației să se pună la adăpost
Eveniment
Locuitorii județuluI Tulcea au primit un nou mesaj Ro-Alert. Autoritățile cer populației să se pună la adăpost
Investiție de 400 de milioane de lei pentru un nou acces feroviar în Portul Constanța
Eveniment
Investiție de 400 de milioane de lei pentru un nou acces feroviar în Portul Constanța
Se închide o televiziune din România. Motivul pentru care s-a luat această decizie: „Au fost tot felul de discuţii”
Eveniment
Se închide o televiziune din România. Motivul pentru care s-a luat această decizie: „Au fost tot felul de discuţii”
