Un bărbat de 83 de ani din Galați ani a murit după ce a fost plimbat timp de 16 ore între Spitalul de Urgență și Spitalul de Pneumoftiziologie.

Cum a fost plimbat bărbatul între spitale

Familia a chemat ambulanța vineri dimineața, în jurul orei 10.00, pentru că bătrânul, care avea probleme la inimă și la plămâni, respira cu dificultate. A fost transportat la Spitalul de Urgență, unde l-ar fi consultat și un medic cardiolog, apoi a fost transferul la Spitalul de Pneumoftiziologie, pe motiv că se ocupă cu astfel de patologii.

De acolo, a fost trimis înapoi la Spitalul de Urgență pentru că medicii au considerat că aici poate fi mai bine îngrijit, având specialiști din mai multe domenii.

Întors la Spitalul de Urgență, bărbatul a fost iar consultat de un cardiolog care i-a prescris o rețetă, apoi iar pacientul a fost dus cu ambulanța la Spitalul de Pneumoftiziologie.

„Sigur că există o procedură, în sensul că este evaluat la UPU, se trimite spitalului nostru, în consult pneumologic. Ne-am făcut treaba”, a declarat dr. Claudia Scorpan de la Spitalul de Pneumoftiziologie, pentru

Adică bărbatul a fost investigat la plămâni și trimis înapoi la Spitalul de Urgență.

Nepoata bătrânului: Mă doare sufletul

Toate aceste drumuri au durat circa 16 ore, timp în care starea bătrânului s-a agravat. El a fost internat în cele din urma la Spitalul de Urgență, unde a murit.

„E bătrân, dar nu trebuie să-l lăsăm să moară. Mă doare sufletul. L-am adus pe picioare și îl luăm în coșciug. Aceeași treabă. Nu pot să îmi dau seama de ce nu își dau interesul, că e bătrân, că e tânăr”, a spus Mariana Panaitescu, nepoata pacientului.

Familia vrea acum să își caute dreptatea în instanță.