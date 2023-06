Incredibil cum a fost tratată o profesoară de muzică care nu mai participă la grevă: „Nu vreți să știți ce mesaje am primit”

O profesoară de muzică a fost aspru criticată de colegii de la catedră, după ce a renunțat să mai .

Profesoara de muzică a fost criticată de colegii de la catedră

„Sunt profesor de muzică, nu sunt membru de sindicat, dar am semnat pentru grevă în semn de solidaritate.Nu vreți să știți ce mesaje am primit pe grupul de Whatsapp al școlii, că de ce trebuie să vină copiii la școală pentru o oră, că e materie neimportantă…”, a declarat profesoara în emisiunea „Deșteptarea” de la .

O altă profesoară de muzică, de la Colegiul Național din Iași, susține că salarizarea e o condiție minimă pentru a atrage mai mulți absolvenți în sistem.

„Atunci când tu oferi foarte puțin, nu poți să atragi calitate”, a spus ea.

Profesoara a menționat și faptul că nivelul de pregătire al multor candidați la examenele de titularizare este foarte redus.

„Am corectat în anii trecuți la examenele de titularizare. Nivelul de pregătire e foarte scăzut, foarte scăzut. În momentul în care citești teza, îți dai seama că acel om a fost în fața elevilor, cineva l-a lăsat să treacă acolo, iar pentru că nu ai ce să pui în loc, va rămâne în fața elevilor. Este groaznic ce se întâmplă”, a adăugat profesoara.

Întrebată despre salariu profesoara susține că, datorită gradelor didactice, gradației de merit și a orelor suplimentare, primește aproximativ 4.500 de lei.

„Nu avem rate, avem 2 copii, avem nevoi de formare. Am trecut printr-o pandemie in care ne-am cumpărat toate sistemele, tot ce am avut nevoie, pentru că am fost doi profesori care am predat și 2 copii în online. Până ni s-a dat, noi a trebuit să ne facem treaba. (Vă descurcați cu banii?) Da, pentru că nu avem pretenții foarte mari. Eu nu mă plâng, nu vin să mă plâng, dar mă gândesc ce se întâmplă după ce eu voi ieși”, a mai spus ea, potrivit .