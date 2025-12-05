B1 Inregistrari!
Indemnizații majorate la Aeroportul Otopeni, înainte de Sărbători. Noile sume depășesc cu mult veniturile din 2024

Indemnizații majorate la Aeroportul Otopeni, înainte de Sărbători. Noile sume depășesc cu mult veniturile din 2024

B1.ro
05 dec. 2025, 08:17
Indemnizații majorate la Aeroportul Otopeni, înainte de Sărbători. Noile sume depășesc cu mult veniturile din 2024
Cuprins
  1. Indemnizații majorate pentru membrii Consiliului de Administrație
  2. Noile indemnizații pentru directorii executivi
  3. Mai multe beneficii
  4. Situația proiectului de listare la bursă

În cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 2 decembrie 2025, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a aprobat noi niveluri ale indemnizațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru directorii executivi.

Indemnizații majorate pentru membrii Consiliului de Administrație

În ședința din 2 decembrie, acționarii CNAB au aprobat o indemnizație brută de 46.560 de lei pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, echivalentul unui venit net de aproximativ 27.200 de lei lunar, conform Buletin de București.

Hotărârea se aplică din 17 decembrie 2025, exact înainte de vacanța de iarnă. Creșterea este uriașă: în iulie 2024, un membru al CA încasa un brut de 12.656 de lei.

Decizia a trecut cu votul Ministerului Transporturilor, acționarul majoritar. Fondul Proprietatea, care deține 20% din titluri, a fost singurul care s-a opus, refuzând să valideze remunerațiile considerabile aprobate pentru conducerea politică a aeroportului.

Noile indemnizații pentru directorii executivi

Dacă indemnizațiile CA sunt impresionante, cele ale directorilor executivi sunt și mai mari. Conform documentelor interne:

  • Directorul general are un brut de 69.348 lei, adică peste 40.000 lei net (8.100 euro).
  • Directorul financiar are o indemnizație brută de 51.282 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 30.000 lei net (6.000 euro).

Mai multe beneficii

Pe lângă indemnizațiile lunare, membrii conducerii beneficiază de o serie de facilități, precum:

  • mașină de serviciu;
  • în cazul executivilor, șofer personal plătit de companie;
  • carburant decontat integral;
  • telefoane, tablete, laptopuri;
  • abonamente cu trafic nelimitat;
  • polițe de asigurare de răspundere profesională plătite din bugetul companiei;
  • naveta zilnică de acasă la birou.

Situația proiectului de listare la bursă

În paralel cu aprobarea noilor indemnizații, propunerea Guvernului de a lista CNAB la BVB, evaluată ca având potențialul de a aduce până la 500 de milioane de euro, a fost respinsă de reprezentanții Ministerului Transporturilor.

Listarea ar fi presupus o serie de etape: auditare, evaluare, implementarea unor procese de transparență suplimentară și stabilirea destinației fondurilor atrase în eventualitatea unui IPO. Ministerul Transporturilor a decis însă să nu continue acest demers în această fază.

