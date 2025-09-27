B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Infractorii cibernetici clonează OLX și ePantofi pentru a pune mâna pe banii cumpărătorilor

Infractorii cibernetici clonează OLX și ePantofi pentru a pune mâna pe banii cumpărătorilor

George Lupu
27 sept. 2025, 16:47
Infractorii cibernetici clonează OLX și ePantofi pentru a pune mâna pe banii cumpărătorilor
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum acționau infractorii cibernetici
  2. Ce recomandă specialiștii

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că infractorii cibernetici se dau drept reprezentanți ai unor platforme de vânzări cunoscute, precum OLX și ePantofi, pentru a avea acces la datele utilizatorilor sau pentru a-I convinge să facă plăți în afara canalelor oficiale.

Cum acționau infractorii cibernetici

Frauda presupune trimiterea unor mesaje și linkuri care par autentice, dar care duc către pagini web clonate de către Infractorii cibernetici.

În cazul OLX, escrocii se prezintă drept „cumpărători interesați” și trimit vânzătorilor linkuri de confirmare a plății. Odată accesat, site-ul imită platforma originală și cere detaliile cardului.

Pentru ePantofi, utilizatorii sunt ademeniți cu reduceri spectaculoase și promoții false. Adresele web sunt aproape identice cu cele reale, diferențele fiind de multe ori doar un caracter schimbat, de pildă „epantofi.online” în loc de „epantofi.ro”.

Odată completate datele bancare, banii dispar rapid din conturi, iar victimele realizează prea târziu că au fost păcălite.

Ce recomandă specialiștii

Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.

Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online. Adresele „.ro” sau „.com” pot fi imitate prin mici variații (ex: epantofi.online).

Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.

Folosește un antivirus actualizat și activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.

Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul de sesizare pe pnrisc.dnsc.ro

Urmărește recomandările DNSC din acest video despre: Cum te protejezi online? – https://www.youtube.com/watch?v=guo638H57mc

Într-o lume digitală în continuă schimbare, vigilența rămâne cea mai bună apărare. Nu lăsa atacatorii să profite de încrederea ta.

Protejează-ți datele și verifică de două ori înainte de a da click.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alexandru Rafila, despre tragedia de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi: „Sunt deosebit de trist și îmi exprim compasiunea pentru părinții care și-au pierdut copiii”
Eveniment
Alexandru Rafila, despre tragedia de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi: „Sunt deosebit de trist și îmi exprim compasiunea pentru părinții care și-au pierdut copiii”
Președintele Sindicatului Național Finanțe Publice: „Încercăm să ne așezăm la masa discuțiilor”
Eveniment
Președintele Sindicatului Național Finanțe Publice: „Încercăm să ne așezăm la masa discuțiilor”
Nicușor Dan va participa luni la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan
Eveniment
Nicușor Dan va participa luni la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan
Alexandru Rogobete, vizită la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”
Eveniment
Alexandru Rogobete, vizită la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”
Iancu Guda cere concedieri forțate: „Trebuie neapărat să reducem risipa din sectorul public”
Eveniment
Iancu Guda cere concedieri forțate: „Trebuie neapărat să reducem risipa din sectorul public”
Sindicatul Național Finanțe Publice va protesta astăzi în fața sediului Ministerului Finanțelor
Eveniment
Sindicatul Național Finanțe Publice va protesta astăzi în fața sediului Ministerului Finanțelor
Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
Eveniment
Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
Surpriză în vacanță! O femeie nu a știut că este însărcinată până în momentul în care a născut într-o toaletă
Eveniment
Surpriză în vacanță! O femeie nu a știut că este însărcinată până în momentul în care a născut într-o toaletă
Facturile la electricitate s-ar putea schimba radical în România. Ce ar presupune noul sistem de calcul
Economic
Facturile la electricitate s-ar putea schimba radical în România. Ce ar presupune noul sistem de calcul
Alertă de securitate. Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria este verificată de Consiliul Concurenței
Eveniment
Alertă de securitate. Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria este verificată de Consiliul Concurenței
Ultima oră
16:33 - Gheorghe Falcă, îndemn la vot înaintea alegerilor din R. Moldova: Europa înseamnă siguranță și investiții, Rusia înseamnă război și sărăcie. România este alături de voi
15:56 - Cătălin Zmărăndescu, despre religia sa: „Nu mă clatin, nu mă las tulburat și nu mă interesează alte învățături”
15:23 - Răzvan Exarhu, despre debutul său în radio: „Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea”
14:54 - Alexandru Rafila, despre tragedia de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi: „Sunt deosebit de trist și îmi exprim compasiunea pentru părinții care și-au pierdut copiii”
14:30 - Ionuț Moșteanu, despre alegerile din Republica Moldova: „Ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”
13:58 - Președintele Sindicatului Național Finanțe Publice: „Încercăm să ne așezăm la masa discuțiilor”
13:27 - Europa: Renault și Audi, depășiți de producătorii auto chinezi. Iată ce arată cifrele
12:36 - Nicușor Dan va participa luni la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan
12:10 - Alexandru Rogobete, vizită la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”
11:50 - Iancu Guda cere concedieri forțate: „Trebuie neapărat să reducem risipa din sectorul public”