Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) că infractorii cibernetici se dau drept reprezentanți ai unor platforme de vânzări cunoscute, precum OLX și ePantofi, pentru a avea acces la datele utilizatorilor sau pentru a-I convinge să facă plăți în afara canalelor oficiale.

Cum acționau infractorii cibernetici

Frauda presupune trimiterea unor mesaje și linkuri care par autentice, dar care duc către pagini web clonate de către Infractorii cibernetici.

În cazul OLX, escrocii se prezintă drept „cumpărători interesați” și trimit vânzătorilor linkuri de confirmare a plății. Odată accesat, site-ul imită platforma originală și cere detaliile cardului.

Pentru ePantofi, utilizatorii sunt ademeniți cu reduceri spectaculoase și promoții false. Adresele web sunt aproape identice cu cele reale, diferențele fiind de multe ori doar un caracter schimbat, de pildă „epantofi.online” în loc de „epantofi.ro”.

Odată completate datele bancare, banii dispar rapid din conturi, iar victimele realizează prea târziu că au fost păcălite.

Ce recomandă specialiștii

Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.

Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online. Adresele „.ro” sau „.com” pot fi imitate prin mici variații (ex: epantofi.online).

Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.

Folosește un antivirus actualizat și activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.

Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul de sesizare pe

Urmărește recomandările DNSC din acest video despre: Cum te protejezi online? –

Într-o lume digitală în continuă schimbare, vigilența rămâne cea mai bună apărare. Nu lăsa atacatorii să profite de încrederea ta.

Protejează-ți datele și verifică de două ori înainte de a da click.