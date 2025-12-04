Înregistrări cu camera ascunsă în scandalul apei. Dezvăluiri făcute de șeful Apelor Române. Nu știa că e înregistrat (VIDEO)

Noi înregistrări scot la iveală contradicții majore în declarațiile oficiale privind criza apei din Prahova și Dâmbovița. Șeful Apelor Române recunoaște neregulile din planul de golire a barajului Paltinu.

Fără niciun plan, fără scenarii. Ce spune șeful Apelor Române

O înregistrare realizată cu camera ascunsă îl surprinde pe directorul Apelor Române, Florin Ghiță, vorbind despre lipsa comunicării a unei coordonări între structurile locale și centrale. Fiecare a făcut de capul lui.

„S-au făcut oficial niște hârtii, dar trebuia să se ia în calcul mai multe scenarii. Acum, neoficial, ABA Buzău-Ialomiţa s-a ocupat de lucrare şi de scăderea nivelului. S-au trimis nişte hârtii, dar părerea mea este că ABA Buzău-Ialomiţa trebuia să ia toate UAT-urile, toţi operatorii, şi să explice că e posibil să apară dificultăţi în asigurarea apei.

Să ştie, să se aştepte că s-ar putea să scadă alimentarea, să aibă rezerve, astfel încât din rezervele alea să poată da apă raţional. Lipsa de comunicare a fost principala problemă.” afirmă șeful Apelor Române, Florin Ghiță.

Nu se așteptau să plouă, toamna

„Trebuia să se facă o masă rotundă. S-au făcut oficial nişte hârtii. Trebuia să se ia în calcul mai multe scenarii. Oamenii care lucrează la ABA Buzău sunt acolo de 30 de ani. Ştiau că poate apărea turbiditate mare, dar noi de la nivel central nu aveam cum să ştim asta. Nimeni nu a anticipat că vor veni ploile.

Incidentul s-a produs când colegii au vrut să facă manevre la golirea de fund şi s-a văzut că nu funcţionează. Atunci s-a luat decizia să se scadă nivelul până la 620 metri. A fost o expertiză făcută, niște experți au luat decizia de a scădea nivelul din baraj pentru că am fi putut să ajungem într-un scenariu în care să nu mai asigurăm deloc apă în aval.

Ar fi trebuit să se ia în calcul toate scenariile, inclusiv să se țină cont și de fenomene meteo, ploi, torenți”, a recunoscut într-o înregistrare difuzată de Antena 3.

Concret, spune șeful Apelor Române, deși erau avertizări meteo privind ploi abundente, ba chiar și un cod portocaliu emis de meteorologi, nimeni nu s-a gândit că vor fi probleme.

Rezultatul îl știm. Peste 100.000 de oameni din mai multe localități din nu mai au apă de o săptămână, după ce golirea lacului Paltinu a afectat alimentarea. Oamenii primesc apă îmbuteliată din rezerva de stat.